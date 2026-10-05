Siniestro vial de magnitud: un padre y su hija de 15 años fueron trasladados con lesiones graves

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Policiales

El choque ocurrió en avenida Venini y Catamarca. El padre y su hija viajaban en un Peugeot 106 y fueron asistidos con prioridad.

Un padre y su hija de 15 años resultaron con lesiones graves luego de que el automóvil en el que se desplazaban chocara con una camioneta en avenida Venini, en inmediaciones de la Ruta Nacional 188 y San Luis. Ambos fueron trasladados al Hospital San José mediante un operativo sanitario con prioridad y custodia policial.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 20:30 del domingo, cuando, por causas que son materia de investigación, un Peugeot 106 y una camioneta Chevrolet S10 colisionaron en el sector de avenida Venini y Catamarca, una zona de importante circulación vehicular próxima al denominado Cruce de Caminos.

Como consecuencia del impacto, el conductor del Peugeot y su hija adolescente sufrieron lesiones que fueron consideradas graves por los profesionales que intervinieron inicialmente. La menor, de 15 años, viajaba como acompañante de su padre en el automóvil.

El conductor de la Chevrolet S10 también resultó lesionado, aunque las primeras actuaciones médicas indicaron que presentaba lesiones de menor consideración, principalmente escoriaciones. Fue asistido por una ambulancia del SAME y trasladado para su correspondiente evaluación.

El Peugeot requirió el desmantelamiento de las puertas delanteras para extraer a los dos ocupantes atrapados. — LA OPINION Operativo sanitario Los ocupantes del Peugeot fueron trasladados en ambulancia con un cordón sanitario. — LA OPINION El despliegue que generó el accidente involucró a distintos servicios de emergencia y fuerzas de seguridad. Patrulla Urbana municipal, Policía Vial, efectivos de la Brigada Motorizada, ambulancias del SAME, personal de Medicar y Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados y ordenar la circulación.

Ante la gravedad de las lesiones que presentaban el conductor del Peugeot y su hija, se dispuso un traslado sanitario con prioridad 1. Las ambulancias avanzaron hacia el Hospital San José acompañadas por motocicletas de la Brigada Motorizada, que realizaron un cordón sanitario para facilitar el desplazamiento y reducir al mínimo los tiempos de llegada.

El procedimiento permitió despejar el tránsito y garantizar que las unidades sanitarias pudieran avanzar con rapidez hacia el centro asistencial. Paralelamente, desde la emergencia se dio aviso al Hospital San José para que se prepararan los sectores destinados a recibir a los pacientes.

Se montó un gran operativo de emergencia. — LA OPINION Intervino Bomberos Los primeros efectivos que llegaron al lugar encontraron a los ocupantes del automóvil involucrados en el siniestro y trabajaron junto con Bomberos para asistirlos. La intervención de la dotación fue necesaria para colaborar con las tareas de rescate y asegurar las condiciones para retirar a las personas del vehículo.

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También participaron móviles de Patrulla Urbana y personal de Policía Vial, mientras que agentes municipales realizaron cortes preventivos sobre la Ruta Nacional 188 y calles de acceso al sector del accidente.

El tránsito permaneció asistido durante las tareas de emergencia y posteriormente se aguardó la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

Intervención de Bomberos — LA OPINION Investigación judicial El procedimiento fue informado como una causa por lesiones culposas y quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción de Pergamino que se encontraba de turno. En paralelo, personal policial y vial trabajó en la preservación del lugar para permitir el desarrollo de las pericias.

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Los investigadores deberán establecer la mecánica del choque y las circunstancias que provocaron la colisión entre ambos vehículos. Para ello serán fundamentales los informes de Policía Científica, las declaraciones de los protagonistas y eventuales testigos, además de las imágenes de cámaras de monitoreo que pudieran existir en las inmediaciones.

El accidente volvió a generar un importante despliegue de los servicios de emergencia en uno de los principales accesos a Pergamino. La rápida coordinación entre ambulancias, Bomberos, Patrulla Urbana y efectivos policiales permitió concretar el traslado prioritario del padre y su hija al Hospital San José.