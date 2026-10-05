El cruel relato de la madre del joven asesinado en el barrio 12 de Octubre

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Policiales

La víctima era ajena a un conflicto entre un automovilista y las personas de nacionalidad paraguaya que participaban de una ruidosa reunión en San Martín al 3.100 en la madrugada de este lunes.

Un joven de 35 años fue asesinado de un disparo durante un enfrentamiento, del cual era totalmente ajeno, ocurrido en la madrugada de este lunes en el barrio 12 de Octubre de Pergamino.

La víctima, identificada como Jonatan Saucedo, salió de su vivienda al advertir los incidentes y recibió un impacto de arma de fuego en el abdomen.

El episodio se produjo en inmediaciones de San Martín al 3100, donde desde la noche del domingo se desarrollaba una reunión de personas de nacionalidad paraguaya que se extendió durante varias horas y derivó en discusiones, gritos, lanzamiento de piedras y disparos.

La situación generó preocupación entre los vecinos de la zona, particularmente entre las familias que intentaban descansar y que, según los primeros testimonios, eran ajenas a la reunión. Algunos residentes se acercaron al lugar al escuchar los disturbios y observar los incidentes que se estaban registrando en la vía pública.

De acuerdo con el relato brindado por Haydeé Amarillo, madre de Saucedo, el conflicto habría comenzado cuando un vehículo circuló a alta velocidad por el sector donde se encontraban varios niños. La mujer contó que una vecina le reclamó al conductor que redujera la velocidad y que, posteriormente, se produjo una discusión que habría incluido un intento de agresión.

Siempre según el testimonio de Amarillo, con el correr de las horas comenzaron a arrojar piedras hacia distintos sectores de la cuadra y algunas de las personas involucradas portaban armas de fuego. La mujer señaló que se escucharon varias detonaciones durante los incidentes.

En ese contexto, Saucedo se encontraba dentro de su vivienda. Según contó su madre, el hombre se despertó al advertir que se estaban produciendo problemas en el exterior y salió para intentar localizar a integrantes de su familia.

La mujer relató que observó a su hijo salir de la casa y decidió seguirlo. De acuerdo con su testimonio, cuando ambos llegaron al lugar donde se desarrollaba el enfrentamiento había varias personas y algunas de ellas se encontraban armadas.

Siempre según la versión aportada por la madre, Saucedo llevaba consigo un fragmento de ladrillo cuando se dirigió hacia el sector donde se encontraban los protagonistas de la disputa. En esas circunstancias habría recibido un disparo a corta distancia que le provocó una grave herida en el abdomen.

La madre aseguró que presenció el momento en que su hijo fue alcanzado por el proyectil y que inmediatamente intentó colocarse delante de él. En medio de esa situación también fue agredida y recibió golpes con un machete.

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La mujer sufrió heridas en la zona posterior de la cabeza y la parte alta de la espalda. Como consecuencia de las lesiones debió recibir atención médica y fue trasladada en un vehículo particular hasta el Hospital San José, donde recibió asistencia.

Amarillo relató además que no pudo identificar a la persona que la atacó con el machete debido a que la agresión se produjo desde atrás. Como consecuencia de las heridas en la cabeza debieron realizarle siete puntos de sutura.

“Eran varias personas. Yo vi a cuatro”, relató la mujer al reconstruir los momentos previos al ataque. Según su declaración, durante el enfrentamiento había personas que portaban armas de fuego, palos y machetes.

Tras el disparo, familiares trasladaron a Saucedo en un vehículo particular hacia el Hospital San José. Sin embargo, pese al traslado de urgencia, el hombre ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

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La muerte de Saucedo quedó bajo investigación judicial y policial. El episodio deberá ser reconstruido a partir de los testimonios de los vecinos, familiares y demás personas que se encontraban en el lugar, además de las evidencias que puedan ser incorporadas al expediente.

Los investigadores deberán establecer cómo se inició la pelea, quién efectuó el disparo que provocó la muerte de Saucedo y quiénes participaron de las agresiones registradas durante la madrugada. También será fundamental determinar la secuencia de los hechos y la participación que pudo haber tenido cada una de las personas involucradas.

El crimen generó conmoción entre los vecinos del barrio 12 de Octubre, particularmente por la violencia que se habría desencadenado a partir de una reunión que comenzó durante la noche y terminó con una persona asesinada y otra herida.