Homicidio en Pergamino: un sujeto se entregó tras un crimen ocurrido en el barrio 12 de Octubre

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Policiales

Un hombre de 35 años murió tras recibir un disparo en San Martín al 3100. Un sujeto señalado como autor del homicidio se entregó en la Comisaría Primera.

Un joven de 35 años murió tras recibir un disparo en el abdomen durante un episodio ocurrido en el barrio 12 de Octubre. El presunto autor del homicidio, identificado como Alejandro Ernesto Díaz, se entregó durante la madrugada de este lunes en la Comisaría Primera, mientras avanza la investigación.

Crimen en el barrio 12 de Octubre El homicidio ocurrió durante la madrugada de este lunes en inmediaciones de San Martín al 3100, en el barrio 12 de Octubre, donde se habría producido una pelea entre varias personas.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el conflicto se habría iniciado entre personas de nacionalidad paraguaya que mantenían una disputa. En esas circunstancias, se produjo una agresión con disparos de arma de fuego y uno de los proyectiles alcanzó a una persona que, según la información reunida hasta el momento, no habría tenido participación en la pelea.

La víctima fue identificada como Jonatan Eduardo Salcedo, de 35 años, quien sufrió una herida de arma de fuego en la zona abdominal.

Tras recibir el disparo, Salcedo fue trasladado de urgencia al Hospital San José de Pergamino en un vehículo particular. El ingreso se produjo alrededor de la 1:58 de la madrugada y, de acuerdo con el informe médico, llegó sin signos vitales.

Se entregó en la Policía Luego del episodio, las actuaciones policiales permitieron avanzar en la identificación del presunto autor de los disparos. En ese marco, durante la madrugada de este lunes un sujeto se presentó voluntariamente en la Comisaría Primera de Pergamino y quedó a disposición de la Justicia.

El sospechoso fue identificado como Alejandro Ernesto Díaz. Su entrega se produjo horas después del homicidio y constituye uno de los principales elementos de la investigación que busca determinar con precisión cómo se inició la pelea, quiénes participaron y cuál fue la secuencia que terminó con la muerte de Salcedo.

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Una circunstancia que habría resultado determinante para orientar la pesquisa fue el hallazgo de una billetera que habría perdido el presunto autor de los disparos durante el episodio. Según las primeras versiones, la novia de la víctima habría encontrado el objeto y posteriormente lo llevó hasta el Hospital San José.

A partir de ese elemento se habría logrado establecer la identidad del sujeto que posteriormente se presentó ante la Policía.

Investigación por homicidio El caso quedó bajo investigación judicial y policial para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el crimen y determinar la responsabilidad penal que pudiera corresponderle al sospechoso.

Los investigadores deberán reconstruir la secuencia de los acontecimientos, establecer qué personas se encontraban en el lugar al momento de la pelea y determinar la mecánica del disparo que provocó la herida abdominal que terminó causando la muerte de Salcedo.

También serán relevantes las declaraciones de quienes presenciaron el episodio, el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y las demás medidas de prueba que disponga la Fiscalía interviniente.