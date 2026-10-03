Detuvieron a un sujeto acusado de asaltar a un remisero junto a otros tres cómplices

> Detuvieron a un sujeto acusado de asaltar a un remisero junto a otros tres cómplices

Policiales

Las cámaras permitieron identificarlo, un allanamiento permitió secuestrar prendas coincidentes con las registradas durante el asalto y el Juzgado de Garantías convirtió su aprehensión en detención.

03 de octubre de 2026 a las 11:40 a. m.

03 de octubre de 2026 a las 11:40 a. m.

Un sujeto fue detenido y quedó imputado por el asalto a un remisero ocurrido durante la madrugada del viernes 25 de septiembre en Pergamino. La investigación de la Fiscalía 2, a cargo de Germán Guidi, permitió identificar a uno de los cuatro integrantes del grupo que abordó el vehículo y sustrajo dinero, un teléfono celular y documentación al conductor.

El asalto al remisero El hecho se produjo alrededor de las 4:30, cuando el remisero se encontraba trabajando como chofer de la agencia de remises Disque Ya, ubicada sobre avenida de Mayo al 600. El conductor estaba a bordo de un Chevrolet Corsa gris, dominio 294-POJ, estacionado frente a la agencia, cuando cuatro sujetos llegaron al lugar y solicitaron un viaje.

Entre ellos se encontraba AJS, quien junto con los otros tres sujetos abordó el automóvil conducido por el remisero damnificado. Los pasajeros indicaron que debían dirigirse hacia la zona de calles Mazzei y Andrade, en el barrio José Hernández.

El remisero comenzó el recorrido por avenida de Mayo en dirección al cruce de rutas. Al llegar a la altura de avenida Yrigoyen y calle Chile, uno de los sujetos que viajaba en el asiento trasero lo tomó del cuello y lo inmovilizó, mientras le indicaba que continuara por calle Chile y posteriormente detuviera la marcha en la esquina de Markintach y Mar del Plata.

Al llegar a ese sector, el remisero detuvo el automóvil. Mientras continuaba reducido por uno de los asaltantes, otro de los ocupantes tomó del torpedo del vehículo un teléfono celular Samsung, cuyo modelo el conductor no pudo precisar.

Dinero y pertenencias De acuerdo con los elementos incorporados a la investigación, después de apoderarse del teléfono celular, los restantes integrantes del grupo revisaron al remisero y le sustrajeron una billetera de cuero color marrón.

En su interior llevaba aproximadamente 17.000 pesos, además de la tarjeta SUBE, el DNI y la licencia de conducir. Los asaltantes también se apoderaron de la recaudación del trabajador, estimada en unos 70.000 pesos, y de la llave del automóvil.

Luego de apoderarse de esos elementos, los cuatro sujetos descendieron del vehículo y escaparon corriendo.

La denuncia permitió iniciar una investigación que quedó a cargo de la Comisaría Primera y de la Fiscalía 2, cuyos funcionarios judiciales comenzaron a analizar las imágenes obtenidas de distintos sistemas de videovigilancia.

Las cámaras permitieron identificarlo Uno de los principales elementos reunidos durante la investigación fueron las imágenes de las cámaras de seguridad de la propia agencia de remises y del sistema de monitoreo urbano.

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El análisis de los registros permitió individualizar a uno de los sujetos que había ingresado a la agencia y posteriormente abordado el automóvil junto con los otros integrantes del grupo.

Con esos elementos, la Fiscalía 2 solicitó la realización de un allanamiento de urgencia en un domicilio vinculado con el sospechoso. Durante el procedimiento fueron secuestradas prendas de vestir que presentaban claras coincidencias con la indumentaria que llevaba el sujeto registrado por las cámaras al momento del hecho.

El sospechoso fue aprehendido y trasladado para cumplir con las actuaciones judiciales correspondientes. Posteriormente fue indagado por los funcionarios judiciales de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 2, aunque optó por no prestar declaración.

El juez ordenó su detención Luego de reunir los elementos de prueba, el fiscal Germán Guidi solicitó al Juzgado de Garantías que dispusiera la detención del sospechoso, considerando que existían elementos de convicción suficientes para vincularlo con el hecho investigado.

El magistrado hizo lugar al pedido y convirtió la aprehensión en detención, por lo que el imputado quedó formalmente privado de su libertad mientras continúa el proceso penal.

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La conducta investigada fue encuadrada, en esta etapa preliminar, como robo agravado por su comisión en poblado y en banda, previsto en el artículo 167 inciso 2 del Código Penal, atribuyéndole al sospechoso participación en carácter de coautor, conforme al artículo 45.

Buscan a los otros integrantes La investigación no está concluida. Los investigadores continúan analizando las cámaras de seguridad de la agencia y del sistema de monitoreo con el objetivo de establecer la identidad de los otros tres sujetos que participaron del asalto.

La Fiscalía 2 procura determinar el recorrido realizado por el grupo antes y después del robo y reunir nuevos elementos que permitan individualizar al resto de los involucrados.