Encontraron a una pareja pergaminense muerta en San Juan e investigan un femicidio seguido de suicidio

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Policiales

Fanny Figueroa y Daniel Maldonado llevaban varios días sin vida hasta que fueron hallados en su vivienda en Chimbas. Eran oriundos de Pergamino y se habían mudado al interior hace cuatro años aproximadamente

Después de que una mujer y un hombre fueran hallados en la vivienda que compartían en la localidad de Chimbas, provincia de San Juan, la investigación se orientará de manera preliminar hacia un presunto femicidio seguido de suicidio. No obstante, aún resta conocerse los resultados de las autopsias.

Según confirmaron, las personas fueron identificadas como Fanny Figueroa y Daniel Maldonado, ambos mayores de 50 años y oriundos de Pergamino.

Eran pareja y se habían instalado en Loteo 30 de Agosto hacía entre cuatro y cinco años. Además, no tendrían hijos radicados en la provincia.

Mientras que Figueroa era ama de casa, Maldonado se encontraba sin trabajo. La última ocupación del hombre había sido como sereno de una escuela de la zona. Actualmente, se encontraba endeudado.

Desde el hallazgo de los cuerpos, la causa quedó a cargo del fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, quien planteó como hipótesis que podría haberse tratado de un femicidio seguido de suicidio. No obstante, advirtió que esa teoría todavía debe ser confirmada con las pericias y las autopsias.

Hasta el momento, el investigado indicó que la escena no aportó indicios de la participación de una tercera persona. De acuerdo con la información obtenida por Tiempo de San Juan, la casa estaba cerrada, las llaves permanecían colocadas y no se detectó el faltante de objetos de valor.

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A pesar de esto, los investigadores señalaron que Figueroa presentaba lesiones provocadas por otra persona, mientras que el cuerpo de Maldonado tenía signos compatibles con una presunta autolesión. El fiscal evitó precisar las características de las heridas, aunque confirmó que la mujer tenía cortes ocasionados con un arma blanca.

Otro de los elementos bajo análisis es que el cuerpo de Figueroa habría sido movido dentro del domicilio. Esa circunstancia, sumada a las lesiones y al estado de la vivienda, reforzó la línea que ubica a su esposo como principal sospechoso del ataque.

Por otro lado, los especialistas que trabajaron en la vivienda estimaron de forma inicial que las muertes podrían haberse producido entre tres y cinco días antes del hallazgo. Sin embargo, Grassi aclaró que ese cálculo será revisado mediante los estudios forenses.