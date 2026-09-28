Una joven murió en el barrio Acevedo y la Fiscalía investiga las circunstancias del suicidio

> Una joven murió en el barrio Acevedo y la Fiscalía investiga las circunstancias del suicidio

Policiales

La mujer tenía 29 años y era madre de tres niños. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en una vivienda del barrio Acevedo

28 de septiembre de 2026 a las 10:40 a. m.

28 de septiembre de 2026 a las 10:40 a. m.

Una mujer de 29 años murió durante la madrugada del domingo en una vivienda del barrio Acevedo de Pergamino y la Fiscalía 8 investiga las circunstancias del suicidio. La intervención policial se produjo a partir de un llamado al 911 y en el lugar trabajaron personal policial, funcionarios judiciales y Policía Científica.

El episodio se registró alrededor de las 0:30 del domingo, cuando efectivos del Comando de Patrulla fueron comisionados por el servicio de emergencias a una vivienda ubicada en calle San Lorenzo, en el barrio Acevedo.

Al arribar, los policías encontraron a la mujer sin vida. De acuerdo con las actuaciones incorporadas al expediente, una persona que llegó al domicilio fue quien dio aviso sobre la situación y permitió la intervención de los servicios de emergencia.

Una médica del SAME se presentó en el lugar y constató el fallecimiento. Posteriormente, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 8 del Departamento Judicial de Pergamino, a cargo del fiscal Francisco Furnari, que inició actuaciones bajo la carátula de “Averiguación causales de muerte”.

Intervención judicial Minutos después de la llegada de los primeros efectivos, se hizo presente en el domicilio la instructora judicial de la Fiscalía 8, Niky Ventura, para supervisar las diligencias correspondientes. También concurrió personal de Policía Científica, que realizó las pericias y tareas de rigor destinadas a establecer las circunstancias del fallecimiento.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Tercera de Pergamino, mientras que la investigación judicial procura reunir todos los elementos necesarios para determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte.

El trabajo pericial se extendió durante aproximadamente una hora y media. Una vez finalizadas las tareas de Policía Científica, el cuerpo fue retirado del lugar y quedó establecido que se realizarían las diligencias médico-legales correspondientes.

La investigación continúa bajo la intervención de la Fiscalía 8, que deberá incorporar los informes elaborados por los organismos que participaron del procedimiento y demás elementos reunidos durante las primeras horas.

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Una familia afectada La muerte de la mujer produjo un profundo impacto en su entorno familiar. Tenía 29 años y era madre de tres niños pequeños, quienes quedaron al cuidado de familiares luego del fallecimiento.

La información sobre el deceso fue comunicada posteriormente por sus familiares, quienes también informaron que sus restos serían inhumados este lunes 28 de septiembre, a las 10, en el Cementerio Municipal de Pergamino.

El servicio de velatorio se realiza en las salas ubicadas en Castelli y Florencio Sánchez, de acuerdo con la información difundida por la familia.

La causa judicial permanece en etapa inicial y, como ocurre en este tipo de investigaciones, serán las pericias y los restantes elementos incorporados al expediente los que permitirán establecer con precisión las circunstancias del fallecimiento.

El caso fue registrado inicialmente como “Averiguación causales de muerte”, una carátula utilizada durante las primeras instancias de una investigación cuando todavía deben establecerse judicialmente las circunstancias de un fallecimiento.