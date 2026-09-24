Detuvieron a cinco sujetos por estafas con criptomonedas y ya son 13 los detenidos en la causa Crypto-Agro

> Detuvieron a cinco sujetos por estafas con criptomonedas y ya son 13 los detenidos en la causa Crypto-Agro

Policiales

La investigación por estafas con criptomonedas suma 13 detenidos y 24 allanamientos por maniobras que superarían los $3,4 billones.

La investigación por estafas con criptomonedas denominada “Operación Crypto-Agro” sumó este miércoles cinco nuevas detenciones tras 13 allanamientos simultáneos realizados en distintos puntos del país. La causa, dirigida por la Fiscalía Nº 3 y el Departamento de Cibercrimen de Pergamino, acumula ahora 13 personas detenidas y 24 procedimientos.

El operativo representa un nuevo avance en una investigación que comenzó a partir de una denuncia radicada en Pergamino y que, con el avance de las medidas judiciales, permitió reconstruir una presunta estructura dedicada a maniobras de fraude económico y financiero mediante herramientas digitales y operaciones vinculadas con criptoactivos.

La pesquisa es llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 de Pergamino, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio, junto con el Departamento de Cibercrimen de Pergamino, dirigido por José María Cifuentes, y cuenta con apoyo técnico de organismos especializados de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires.

Las nuevas medidas fueron solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y autorizadas por el Juzgado de Garantías Nº 1 de Pergamino, a cargo del juez César Solazzi.

Uno de los cinco detenidos en los trece procedimientos desarrollados este miércoles. — LA OPINION Estafas con criptomonedas De acuerdo con la información suministrada en el marco de la investigación, la causa comenzó cuando un productor y empresario agropecuario de la región denunció que terceros habrían vulnerado sus datos personales y utilizado su identidad para gestionar, sin su conocimiento ni consentimiento, un crédito de elevado monto ante una entidad bancaria privada.

A partir de esa denuncia, los investigadores comenzaron a seguir diferentes movimientos financieros y digitales que permitieron detectar otras operaciones presuntamente relacionadas entre sí.

Lo que inicialmente aparecía como un episodio puntual derivó en una pesquisa de mayor alcance, con ramificaciones interjurisdiccionales y un volumen creciente de información digital y financiera para analizar.

La investigación apunta a determinar el mecanismo utilizado para las maniobras, la participación concreta de cada uno de los sujetos involucrados y el recorrido de los fondos que habrían sido obtenidos mediante las operaciones investigadas.

Según la información difundida en relación con la causa, el perjuicio económico investigado supera los 3,4 billones de pesos, aunque el monto y el alcance definitivo de las maniobras deberán establecerse a partir de las pruebas incorporadas al expediente.

La Policía Federal intervino en los operativos a través de diferentes escuadrones especializados. — LA OPINION Crypto-Agro en tres etapas La investigación denominada “Crypto-Agro” se desarrolló mediante diferentes etapas de procedimientos judiciales que permitieron avanzar progresivamente sobre la presunta estructura investigada.

La primera fase tuvo lugar en diciembre de 2025, cuando se realizaron siete allanamientos y fueron detenidas seis personas. Posteriormente, en enero de 2026, se concretó una segunda etapa que incluyó cuatro procedimientos y dos nuevas detenciones.

La tercera fase se llevó adelante este miércoles, con 13 allanamientos simultáneos y cinco nuevas detenciones.

De esta manera, la causa acumula 24 allanamientos y 13 personas detenidas, mientras continúa el análisis de la información obtenida durante los procedimientos y de los elementos incorporados a la investigación.

El avance de las medidas también permitió ampliar el universo de dispositivos y documentación que deberán ser sometidos a análisis para establecer posibles conexiones entre las distintas operaciones investigadas.

Cibercrimen y análisis digital El Departamento de Cibercrimen de Pergamino tuvo un papel central en las tareas de investigación y análisis de la información digital. Bajo la conducción de José María Cifuentes, participaron de las tareas los investigadores Andrés Machiavello y el especialista informático Martín Raisi.

El trabajo incluyó tareas de inteligencia digital, seguimiento de operaciones, trazabilidad de movimientos, análisis forense de dispositivos y reconstrucción de la actividad digital atribuida a los distintos investigados.

Una de las principales dificultades de este tipo de investigaciones consiste en reconstruir movimientos que pueden involucrar múltiples cuentas, billeteras virtuales, dispositivos y plataformas, además de establecer la vinculación entre las identidades utilizadas y las operaciones financieras detectadas.

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En ese contexto, el análisis de los registros digitales y la información almacenada en dispositivos electrónicos constituye una de las principales fuentes de evidencia para determinar cómo se habrían desarrollado las maniobras investigadas.

Criptoactivos bajo análisis La investigación también contó con la participación del Equipo de Investigación de Criptoactivos de la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración General bonaerense, bajo la dirección de Francisco Pont Vergés.

Los especialistas colaboraron en el rastreo de operaciones realizadas mediante tecnología blockchain y en el seguimiento de billeteras virtuales, una tarea destinada a reconstruir el recorrido de los activos digitales y determinar eventuales conexiones entre las diferentes operaciones.

A este trabajo se sumó la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Dirección de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que realizó tareas específicas de trazabilidad de criptoactivos.

La combinación de las herramientas de investigación tradicional con técnicas de análisis financiero y tecnológico permitió a los investigadores profundizar en una causa cuya complejidad excede el ámbito de una única jurisdicción.

Allanamientos y detenciones Para concretar los 13 allanamientos correspondientes a esta tercera etapa se articuló un operativo conjunto con organismos policiales especializados.

Participó el Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado (DICCO) de la Policía Federal Argentina, a cargo del comisario inspector Carlos Javier Pendola, y la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Dirección de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conducida por el comisario inspector Maximiliano Méndez.

Durante los procedimientos fueron secuestrados numerosos elementos considerados de interés para la causa, entre ellos teléfonos celulares, computadoras, soportes de almacenamiento digital y documentación.

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Todo ese material será sometido a peritajes técnicos con el objetivo de obtener nueva información que permita profundizar la investigación y establecer eventuales vínculos entre los distintos sujetos y las operaciones analizadas.

Desde la Fiscalía de Pergamino se indicó que las pericias sobre los dispositivos electrónicos secuestrados serán realizadas por la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Una investigación en desarrollo La denominada “Operación Crypto-Agro” continúa abierta y los investigadores trabajan sobre la información obtenida durante las distintas etapas de allanamientos.

Las autoridades judiciales deberán establecer, a partir de los elementos reunidos, la responsabilidad que eventualmente corresponda a cada uno de los imputados y el alcance concreto de las maniobras investigadas.

La pesquisa constituye además un ejemplo de la necesidad de coordinación entre organismos judiciales, fuerzas de seguridad y equipos especializados cuando las investigaciones involucran operaciones financieras digitales, criptoactivos y movimientos que pueden atravesar diferentes jurisdicciones.

Mastorchio y Cifuentes destacaron la importancia del trabajo conjunto entre las distintas áreas que participaron de la investigación y señalaron que el abordaje de este tipo de criminalidad requiere herramientas tecnológicas específicas y cooperación entre organismos.