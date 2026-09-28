Feriados por la visita del papa León XIV: el Gobierno confirmó los tres días y creó una unidad especial para organizar el viaje

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El lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país; el martes 10, en Córdoba y la Ciudad; y el miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires.

El Gobierno confirmó los feriados por la visita que el papa León XIV realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. La medida se oficializó mediante el Decreto 1103/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que además creó una estructura especial para coordinar la organización, la logística y la seguridad del viaje apostólico.

El esquema no es uniforme: hay un feriado nacional y dos de alcance provincial, definidos en función de las actividades que el pontífice desarrollará cada jornada.

Lunes 9: feriado nacional El decreto estableció que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país. Esa jornada, posterior a la llegada del papa y a su encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, comenzará con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Luego, León XIV encabezará una misa en el Monumento de los Españoles y mantendrá encuentros en la Universidad Católica Argentina, el Palacio San Martín y la Catedral Metropolitana.

Martes 10: Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires La normativa fijó como feriado el martes 10 de noviembre, pero exclusivamente en la provincia de Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires. Ese día, en Córdoba, el pontífice encabezará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación y mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia en la Catedral. En la Ciudad participará de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11: solo en la provincia de Buenos Aires El miércoles 11 de noviembre será feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires. Durante esa jornada, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Devoto, y encabezará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Por la tarde pondrá fin a su viaje a la Argentina y partirá hacia Perú, última escala de su gira por Sudamérica.

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Papa Argentina Feriados Los fundamentos de la medida En los considerandos, el Gobierno sostuvo que las actividades previstas durante la visita tienen una "trascendencia institucional, social, cultural y religiosa de particular relevancia para el pueblo argentino" y que requerirán "medidas especiales de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación". La norma agregó que las actividades programadas y los desplazamientos asociados "podrían verse dificultados por la superposición con los desplazamientos laborales, educativos y comerciales propios de una jornada hábil".

Según el decreto, las provincias de Buenos Aires y Córdoba, junto con la Ciudad de Buenos Aires, solicitaron la declaración de los feriados debido a las necesidades de organización, seguridad y logística derivadas del viaje apostólico.

Papa Argentina Feriados Anexo Una unidad especial en la Jefatura de Gabinete Además de los feriados, el Gobierno creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Visita de Su Santidad el Papa León XIV", en el ámbito de la Jefatura de Gabinete. Según el decreto, tendrá como misión "planificar, coordinar, articular y conducir las acciones necesarias para la organización y realización" de la visita y para el cumplimiento de las obligaciones que se generen a partir de ella.