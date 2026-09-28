Firme debut de Julia Riera en el torneo WTA 125 de Adana

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Superó a la checa Anna Siskova en sets corridos y avanzó a los octavos de final en Turquía. Ahora se medirá con la máxima favorita del certamen, la croata Antonia Ruzic.

El inicio de la semana trajo buenas noticias desde Turquía para el deporte local. Este lunes, Julia Riera debutó con una sólida victoria en el torneo WTA 125 de Adana. La tenista pergaminense de 24 años, actual 147° del ranking mundial de la WTA, superó en la primera ronda a la checa Anna Siskova (170°) por 7-5 y 6-2, en un encuentro que controló y logró cerrar en 1 hora y 25 minutos de juego.

El triunfo le permitió a la representante de nuestra ciudad instalarse en los octavos de final del certamen, que transita su primera edición, se disputa sobre canchas de superficie dura y reparte un total de 115.000 dólares en premios.

En la próxima instancia, el desafío será de máxima exigencia para Riera. Buscará el pase a los cuartos de final ante la croata Antonia Ruzic, número 83 del mundo y primera preclasificada del torneo. La europea también hizo su estreno triunfal este lunes, derrotando a la checa Vendula Valdmannova (154°) por 6-4 y 6-3.

Regreso al triunfo Más allá del avance en el cuadro principal en Adana, la victoria de este lunes tiene un valor anímico importante para la pergaminense, ya que le permitió cortar una racha de dos torneos consecutivos despidiéndose en su debut, ambos también sobre canchas duras.

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La semana pasada, “Juli” Riera había caído en la primera ronda del WTA 125 de Ankara (Turquía) frente a la australiana Elena Micic (285°) por 6-1 y 6-3. Previamente, en el WTA 250 de San Pablo (Brasil), había sufrido el mismo destino luego de perder ante la armenia Elina Avanesyan (155°) por 6-2 y 6-4.