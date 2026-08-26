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Julia Riera no pudo avanzar en la clasificación del US Open

Perdió en la primera ronda de la qualy ante la eslovaca Viktoria Hruncakova por 6-3 y 6-4. Es el único de los cuatro Grand Slams en el que no logró acceder al cuadro principal.

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25 de agosto de 2026 a las 10:16 p. m.
Julia Riera no pudo avanzar en la clasificación del US Open
Julia Riera no pudo superar la primera ronda de la clasificación del US Open y se despidió del último Grand Slam del año.

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Fernando Bongiovanni
Fernando BongiovanniPeriodista

Julia Riera no pudo superar este martes la primera ronda de la clasificación del US Open (Abierto de Estados Unidos). La tenista pergaminense, de 24 años y actualmente ubicada en el puesto 147 del ranking mundial de la WTA, cayó frente a la eslovaca Viktoria Hruncakova, 224ª del escalafón, por 6-3 y 6-4, luego de 1 hora y 16 minutos de partido.

El encuentro se disputó en la cancha 15 del USTA Billie Jean King National Tennis Center, el tradicional complejo ubicado en Flushing Meadows-Corona Park, en Nueva York, donde se desarrolla el último torneo de Grand Slam de la temporada sobre canchas rápidas.

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“Juli” Riera no logró encontrar la regularidad necesaria ante una rival que aprovechó sus oportunidades y se impuso en sets corridos. De esta manera, la pergaminense deberá esperar otra oportunidad para disputar por primera vez el cuadro principal del US Open.

La eliminación representa un nuevo capítulo en las participaciones de Riera en la clasificación del Abierto de Estados Unidos. En 2024 había alcanzado la segunda ronda de la qualy, instancia en la que fue derrotada por la croata Ana Konjuh, exnúmero 20 del mundo, por 6-3, 1-6 y 6-3. Un año después, en 2025, no pudo superar la ronda inicial al perder ante la rusa Oksana Selekhmeteva por 2-6, 6-0 y 6-3.

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El US Open es, de los cuatro torneos de Grand Slam, el único en el que Riera todavía no consiguió jugar el cuadro principal. La pergaminense ya logró disputar los cuadros principales de los otros tres grandes torneos del tenis mundial: el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon, consolidándose en los últimos años como una de las principales representantes del tenis argentino.

Más allá del resultado de este martes, Riera continuará su temporada en el circuito internacional con el objetivo de seguir escalando posiciones en el ranking y volver a tener oportunidades de competir en los escenarios más importantes del tenis mundial.

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