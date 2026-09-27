¿Cuáles son las pruebas que involucran a los cazadores que mataron al ñandú en La Violeta?

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Policiales

La Patrulla Rural secuestró restos del ñandú, carne y elementos de faena en allanamientos en Ramallo. Y identificó a los perros filmados durante la cacería.

La investigación por la muerte del ñandú que era criado como mascota en un campo de La Violeta sumó pruebas tras dos allanamientos realizados por la Patrulla Rural en Ramallo. La Policía secuestró restos del ave, carne y elementos de faena, además de identificar a los perros señalados en el video de la cacería.

El ñandú era una mascota dentro del campo El Tauro. — LA OPINION Pruebas del ñandú Los procedimientos fueron realizados este jueves por efectivos del Comando de Prevención Rural Pergamino, a partir de las medidas solicitadas por el fiscal Nelson Mastorchio y el ayudante fiscal Abel Adrián Rodríguez, en el marco de la investigación iniciada por la muerte de un ñandú que era criado como mascota dentro del establecimiento rural El Tauro, en jurisdicción de La Violeta.

Los allanamientos se concretaron en domicilios ubicados en el partido de Ramallo, donde residen los dos sujetos que habían sido individualizados durante las primeras etapas de la pesquisa. Los procedimientos permitieron secuestrar distintos elementos que ahora forman parte del expediente judicial y deberán ser analizados para determinar su relación con la muerte del ave.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía Rural, en uno de los objetivos fueron secuestradas dos patas de ñandú y se notificó de la formación de la causa a un sujeto de 25 años. En el segundo domicilio los investigadores encontraron otras dos patas, cortes de carne que conservaban plumas y distintos elementos vinculados con la faena de animales.

Partes del ave, plumas y cuchillos incautados por el Comando de Patrulla Rural de Pergamino durante los allanamientos. — LA OPINION El hallazgo de esos restos constituye uno de los principales resultados de los procedimientos, ya que se trata de material que deberá ser sometido a las pericias correspondientes y confrontado con las demás evidencias incorporadas a la investigación.

A esto se suma la individualización de los perros que aparecen en las imágenes y que, según la investigación, serían los mismos que participaron de la persecución del ñandú dentro del establecimiento rural.

Los perros fueron individualizados en uno de los allanamientos de la Policía del Comando de Patrulla Rural dentro del domicilio de uno de los sospechosos. — LA OPINION Video de la cacería Una de las principales evidencias reunidas durante la investigación surgió de material audiovisual que comenzó a circular en grupos de redes sociales y WhatsApp. En las imágenes se observa una persecución protagonizada por perros galgos que alcanzan al ñandú dentro del campo ubicado sobre la Ruta Provincial 51.

La existencia de ese video resultó determinante para orientar la pesquisa. El propietario del establecimiento y encargado del cuidado del ave, Raúl Fleitas, logró acceder al material y, a partir de las imágenes, pudo reconocer a los perros y avanzar en la individualización de los dos sujetos que aparecen vinculados con la cacería.

Además del video, los investigadores tuvieron en cuenta una fotografía en la que aparece el cuerpo del ñandú muerto junto a los perros y los sujetos señalados en la investigación. La imagen habría sido difundida por los propios participantes como una especie de trofeo después de la cacería.

Ese conjunto de registros digitales fue aportado como evidencia y permitió a los investigadores establecer una línea de investigación sobre la identidad de quienes habrían ingresado al predio y participado de la persecución y muerte del ave.

La Policía Rural realizó tareas de campo, relevamiento y análisis del material aportado por el damnificado hasta reunir elementos suficientes para solicitar las órdenes de allanamiento que posteriormente fueron autorizadas por la Justicia.

Allanamientos en Ramallo En los allanamientos la Policía Rural secuestró los restos del animal faenado que tenían guardados dentro de un freezer. — LA OPINION Los dos procedimientos fueron ejecutados en domicilios ubicados en el partido de Ramallo, en sectores rurales cercanos a Villa General Savio, también conocida como Estación Sánchez.

Los investigadores habían logrado establecer que los dos sujetos señalados tienen aproximadamente 25 años y que frecuentarían la zona rural para practicar la cacería con perros galgos durante los fines de semana.

La proximidad geográfica entre los domicilios y el establecimiento El Tauro también fue considerada dentro de las tareas investigativas. Villa General Savio se encuentra a menos de 40 kilómetros del lugar donde se produjo el episodio y existe una relación habitual entre quienes desarrollan distintas actividades en los campos de la zona.

Para Fleitas, esa circunstancia explica por qué considera que la presencia del ñandú dentro del establecimiento era conocida por personas que frecuentan el ámbito rural de la región.

El ave no había llegado al campo como consecuencia de una actividad de caza o captura. Según explicó el trabajador rural, había sido criada allí desde antes de su nacimiento. El encargado había seguido su evolución desde el estado embrionario, cuando todavía se encontraba dentro del huevo, y posteriormente se ocupó de su crianza desde que nació como pichón.

Durante ese proceso fueron difundidas fotografías y videos a través de los estados de WhatsApp y otras redes sociales, donde se mostraba el crecimiento del animal y su adaptación al establecimiento rural.

Un ñandú como mascota El ñandú tenía casi tres años y se había convertido en una mascota muy querida dentro del campo El Tauro de La Violeta. — LA OPINION El establecimiento El Tauro tiene una superficie aproximada de 360 hectáreas y cuenta con cartelería distribuida en distintos sectores para advertir expresamente sobre la prohibición de ingresar al predio y de practicar actividades de caza.

Los carteles se encuentran especialmente ubicados a lo largo de los alambrados que limitan el establecimiento con la Ruta Provincial 51 y con caminos vecinales.

El episodio ocurrió el domingo 30 de agosto, cuando en el predio no había personas realizando tareas agrícolas. De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, los sujetos habrían ingresado al establecimiento acompañados por los perros y allí se produjo la persecución del ñandú.

La situación generó especial preocupación entre los habitantes de la zona rural porque el animal permanecía dentro del campo como mascota y era conocido por quienes trabajan y circulan habitualmente por ese sector.

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La difusión posterior de las imágenes agravó el impacto que tuvo el hecho entre los pobladores rurales. No solamente se registró la cacería, sino que posteriormente se difundieron fotografías del animal muerto, exhibido como trofeo junto a los perros utilizados durante la persecución.

Reclamo del propietario del ñandú Raúl Fleitas es el encargado del campo El Tauro y dueño del ñandú y quien reclama justicia. — LA OPINION Raúl Fleitas fue quien impulsó con mayor intensidad la búsqueda de los responsables y aportó a la investigación el material que permitió orientar las tareas policiales.

El trabajador rural manifestó su malestar no solamente por la muerte del animal sino también por la actitud posterior de quienes aparecen vinculados con el episodio.

“Esperé más de 21 días un llamado, una disculpa. Todos cometemos errores, pero cuando uno se equivoca tiene que tener la hombría de pedir perdón. Sin embargo, nunca llamaron”, expresó Fleitas al referirse a la ausencia de contacto posterior.

El propietario del ñandú esperó que los cazadores lo contactaran para pedirle disculpas. — LA OPINION Para el damnificado, el hecho representa algo más que la muerte de un animal que formaba parte de la vida cotidiana del establecimiento. También considera que constituye una intromisión en una propiedad privada donde existe cartelería que advierte expresamente sobre la prohibición de ingresar y cazar.

“En el campo tenemos carteles por todos lados que dicen ‘prohibido cazar’. Pero pareciera que cuando ponés límites, la gente se ensaña con hacerte daño por pura maldad”, manifestó el encargado.

Investigación por la cacería La causa judicial se tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 del Departamento Judicial de Pergamino, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio.

La investigación contempla las circunstancias relacionadas con la muerte del ñandú y el ingreso al establecimiento rural. También se analiza la posible infracción a las normas nacionales y provinciales de protección de la fauna silvestre, además de las figuras penales que pudieran corresponder por el ingreso no autorizado al predio.

La Ley Nacional 22.421 establece el régimen de conservación de la fauna silvestre y contempla disposiciones destinadas a proteger especies de la fauna autóctona. El ñandú forma parte de la fauna silvestre y su caza se encuentra alcanzada por las normas que regulan esa actividad.

La Justicia deberá determinar a partir de las pruebas reunidas qué responsabilidad corresponde atribuir a cada uno de los sujetos investigados y si existen elementos suficientes para avanzar con una imputación formal por los distintos hechos que se analizan.

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Los dos sujetos fueron identificados y notificados de la formación de la causa. Esto significa que se encuentran vinculados al expediente en carácter de investigados, pero la responsabilidad penal deberá ser establecida durante el desarrollo del proceso judicial.

La Policía Rural, en tanto, continúa trabajando bajo las directivas de la Fiscalía para profundizar el análisis de las evidencias secuestradas durante los allanamientos.

Restos y perros identificados El secuestro de restos del animal en los domicilios investigados constituye uno de los elementos centrales de las diligencias realizadas en Ramallo. Las patas, los cortes de carne con plumas y los elementos utilizados para la faena quedaron incorporados al expediente.

También fueron individualizados los perros que aparecen en las imágenes difundidas después de la cacería. La coincidencia entre esos animales y los registrados en el video constituye otro elemento que los investigadores deberán incorporar al conjunto de evidencias.

La pesquisa también se apoya en las fotografías y videos aportados por Fleitas, además de las tareas de campo desarrolladas por el Gabinete de Investigaciones del Comando de Patrulla Rural.

Desde la fuerza policial destacaron que la investigación permitió identificar rápidamente a los sujetos y ubicar los domicilios donde podían encontrarse elementos vinculados con el episodio.

La secuencia de pruebas deberá ser ahora evaluada por la Fiscalía para establecer cómo se relacionan entre sí los distintos elementos obtenidos: los registros audiovisuales, la identificación de los perros, los restos del ñandú, los cortes de carne y los elementos de faena encontrados durante los allanamientos.

Para los pobladores rurales de La Violeta, el resultado de los procedimientos representa un avance en una investigación que comenzó con la desaparición de un animal que había sido criado durante meses dentro de un establecimiento privado.

El caso también volvió a poner en discusión la problemática de los ingresos no autorizados a campos y la práctica de la caza en establecimientos donde existen carteles que prohíben expresamente esa actividad.