Tres aprehendidos con una moto robada: dos eran menores y llevaban una réplica de arma de fuego

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Policiales

La Brigada Motorizada de la Policía Local interceptó a dos adolescentes de 17 años y un sujeto de 19 que circulaban en una moto robada la noche anterior.

La Brigada Motorizada de Pergamino interceptó a tres personas que circulaban en una moto robada, dos de ellas menores de edad, durante un operativo realizado en avenida Florencio Sánchez y Pinto. El rodado había sido sustraído la noche anterior y una adolescente llevaba entre sus prendas una réplica de pistola 9 milímetros de plástico.

Robo de la motocicleta El hecho que permitió recuperar la motocicleta se inició durante la madrugada de este viernes, cuando una adolescente de 17 años denunció la sustracción de una Zanella ZB 110 de color gris, dominio A027VIY.

De acuerdo con la denuncia radicada en la Comisaría Primera de Pergamino, la propietaria había dejado la moto estacionada sobre la vereda de un domicilio ubicado en calle Pueyrredón al 1500, aproximadamente a las 22:00 del jueves. El vehículo había quedado con la traba de volante colocada.

Al regresar alrededor de las 1:30 del viernes, la adolescente constató que la motocicleta ya no se encontraba en el lugar. Ante esta situación, realizó la correspondiente denuncia por la sustracción del rodado.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 2 y, según consta en la presentación policial, en el lugar donde estaba estacionada la moto no se habían detectado testigos ni cámaras de seguridad que pudieran aportar información inmediata sobre el autor de la sustracción.

Recuperaron la moto robada La moto recuperada en la intervención policial de la brigada motorizada en la noche de este viernes. — LA OPINION Apenas unas horas después de la denuncia, personal de la Brigada Motorizada de la Policía Local (UPPL) realizaba tareas de prevención cuando, alrededor de las 22:20, interceptó a tres personas que se desplazaban a bordo de una motocicleta en la zona de avenida Florencio Sánchez y Pinto.

Durante el procedimiento, los efectivos establecieron que el rodado en el que circulaban correspondía a la moto robada denunciada el día anterior. En consecuencia, fueron aprehendidos dos adolescentes de 17 años, una mujer y un varón, junto con un sujeto de 19 años.

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El joven de 19 años que fue interceptado junto a los adolescentes de 17 años montados a una moto robada horas antes. — LA OPINION El procedimiento permitió además detectar que la adolescente llevaba entre sus prendas una réplica de una pistola calibre 9 milímetros. Según informaron fuentes policiales, se trataba de un elemento de plástico, por lo que no era un arma de fuego apta para efectuar disparos.

La motocicleta fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia, mientras se desarrollan las actuaciones destinadas a establecer las circunstancias en las que el rodado llegó a estar en poder de los tres aprehendidos.

Interviene Justicia Juvenil Por la edad de dos de las personas involucradas tomó intervención el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, a cargo del fiscal Daniel Aguilar.

Los dos adolescentes de 17 años permanecen alojados en el centro de contención local, a disposición de las autoridades judiciales. En paralelo, las actuaciones correspondientes al sujeto de 19 años fueron remitidas a la Justicia competente.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Brigada Motorizada de la Policía Local, con intervención de la Comisaría Primera de Pergamino, dependencia que quedó a cargo de las actuaciones de rigor.