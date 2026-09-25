San Nicolás: Qué hacer este fin de semana en la ciudad, música, humor, cine y shows

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San Nicolás

La ciudad tendrá una agenda variada del viernes 25 al domingo 27 de septiembre, con recitales, teatro, danza, cine, peñas y las celebraciones por María del Rosario.

San Nicolás se prepara para vivir un fin de semana con propuestas para distintos públicos. Entre el viernes 25 y el domingo 27 de septiembre habrá música en vivo, espectáculos de humor, cine, danza, peñas y actividades culturales, además de la agenda central por el 43° aniversario de María del Rosario de San Nicolás.

Viernes 25: música, literatura y humor en distintos espacios La programación comenzará a las 18:00 con el Café Literario en Rumbo. Por la noche, la agenda se multiplicará con propuestas musicales y espectáculos en bares, teatros y espacios culturales de la ciudad.

A las 21:00 se presentarán Yaguarones en Estación Growler, Lunáticos en Citex Bar, y Galilea, Acordes al oído y Con la nuestra en Blues Café. A la misma hora también estarán La Versión Cumbia en Baku y Amatista presenta “Historias para Cantar” en Mejor en mi Barrio.

En el Auditorio San Nicolás, desde las 21:00, será el turno de Circo Marisko, una propuesta de humor incluida en la cartelera oficial.

La actividad continuará a las 22:00 con Madeleine en Somos Morgan y el show de Los Smugglers y Perro Suizo en El Faro.

La celebración central por María del Rosario El viernes tendrá además una programación especial por el 43° aniversario de María del Rosario de San Nicolás. Las actividades religiosas comenzarán temprano con misas en el Santuario desde las 6:00 y durante toda la mañana.

A las 14:00 se iniciará la Adoración Eucarística en el Campito, mientras que desde las 15:00 tendrá lugar la procesión, el Santo Rosario y la Misa Central, que será presidida por monseñor Hugo Santiago.

Sábado 26: Candlelight, peñas y música durante toda la jornada El sábado comenzará con propuestas desde la mañana. A las 11:00, Groove Fandango ofrecerá música en Plaza Mitre, mientras que a las 14:00 habrá procesión y Santo Rosario en el Campito, en el marco de las celebraciones de María del Rosario.

A las 18:00 se realizará una Peña Solidaria en la Capilla Nuestra Señora de la Merced. Luego, la agenda continuará con una de las propuestas destacadas de la jornada: Candlelight, que tendrá dos funciones en el Teatro San Nicolás, a las 19:00 y a las 21:30.

La música también estará presente desde las 21:00 con Cantautores del Ágora en Ágora, Leo Sanabria en Baku y Manchester Inc. en Rómulo Pizza.

Desde las 22:00 habrá nuevas presentaciones de Rompiendo Espejos en El Zorzal, Que le den Candela en Somos Morgan y La Versión en El Faro.

La jornada finalizará con la fiesta Terraza del Plaza, prevista para las 23:00 en el Hotel Plaza, ubicado en De la Nación 144. Según la información difundida, las entradas tienen valores de entre 20.000 y 30.000 pesos.

Domingo 27: cine, danza y Alejandro Lerner El domingo ofrecerá alternativas desde las primeras horas de la tarde. A las 14:00 habrá una Peña Solidaria en la Plaza de barrio Lanza y, en simultáneo, continuará la programación religiosa con procesión y Santo Rosario en el Campito.

A las 15:00, América Tropical llevará su propuesta musical al Paraje Rubicini.

Una de las opciones culturales de la jornada será la proyección de “Calle Málaga”, prevista para las 18:00 en la Biblioteca Popular Rafael de Aguiar, en Ameghino y Don Bosco. La actividad forma parte del ciclo Cine de Primavera y tendrá un espacio de debate al finalizar la función. Las entradas cuestan $5.000 para socios y $6.000 para público general, a beneficio de la institución.

A las 19:00, el Auditorio San Nicolás recibirá “El Extrañante / Factor D”, una propuesta de danza incluida en la cartelera oficial.

El cierre del fin de semana tendrá como protagonista a Alejandro Lerner, quien se presentará a las 21:30 en el Teatro San Nicolás con su gira “Cara a Cara”.