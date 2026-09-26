Desbarataron un punto de venta de dosis de drogas al menudeo en el barrio Jorge Newbery

> Desbarataron un punto de venta de dosis de drogas al menudeo en el barrio Jorge Newbery

Policiales

La DDI Pergamino y el GAD realizaron tres allanamientos y secuestraron cocaína, un arma y municiones. Cuatro personas fueron aprehendidas.

26 de septiembre de 2026 a las 12:00 a. m.

26 de septiembre de 2026 a las 12:00 a. m.

La DDI Pergamino y el grupo GAD de la Policía Departamental realizaron tres allanamientos este viernes en el marco de una investigación de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Los procedimientos no permitieron hallar elementos vinculados a la pesquisa original, pero derivaron en el descubrimiento de un presunto punto de venta de drogas en el barrio Jorge Newbery.

Operativo de la DDI Pergamino Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Pergamino, con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), en cumplimiento de tres órdenes de allanamiento correspondientes a una investigación penal preparatoria iniciada bajo el número 5733-26.

La pesquisa original se encontraba bajo intervención de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 del Departamento Judicial Pergamino. Los investigadores concurrieron a tres objetivos establecidos judicialmente con el propósito de reunir elementos de prueba vinculados con esa causa.

De acuerdo con el informe oficial, los tres domicilios inspeccionados arrojaron resultado negativo respecto de la hipótesis que había motivado las medidas. Sin embargo, durante uno de los procedimientos surgió una situación diferente que dio origen a una nueva investigación penal.

El allanamiento se concretó en inmediaciones de Antonio Gómez y las vías, en Pergamino, donde los investigadores localizaron una cantidad de elementos compatibles con una actividad de comercialización de estupefacientes al menudeo.

En el operativo secuestraron armas de fuego y municiones. — LA OPINION Drogas en Jorge Newbery En ese domicilio, la DDI Pergamino secuestró 40 envoltorios que contenían cocaína, con un peso total de 10,5 gramos. También fue incautado un trozo compacto de cocaína de 1,9 gramos y una bolsa que contenía otros 81,9 gramos de la misma sustancia.

El procedimiento permitió además encontrar una balanza de precisión, recortes de bolsas de nylon y dos morrales en los que, según establecieron los investigadores, se encontraban guardados los envoltorios. También fueron secuestrados ocho teléfonos celulares y un equipo de comunicación portátil.

La cantidad y las características de los elementos hallados llevaron a los investigadores a iniciar una nueva investigación penal preparatoria, identificada como IPP 6621-26, con intervención de la Fiscalía N° 9 del Departamento Judicial Pergamino, especializada en investigaciones vinculadas con estupefacientes.

Personal de la DDI-TDI Pergamino se hizo presente en el lugar junto con representantes de la fiscalía interviniente para realizar las tareas correspondientes sobre las sustancias secuestradas. Se efectuaron el pesaje y los reactivos de orientación para establecer la naturaleza de los elementos encontrados.

Los elementos secuestrados en el allanamiento comprometen a los sospechosos de comercializar dosis de drogas al menudeo. — LA OPINION Cuatro aprehendidos El joven de 18 podría liderar la actividad ilícita de comercialización de dosis de drogas al menudeo en la casa del barrio Jorge Newbery. — LA OPINION A partir del resultado del procedimiento, la Fiscalía N° 9 avaló las actuaciones realizadas por los investigadores y dispuso la aprehensión de cuatro personas mayores de edad que se encontraban vinculadas con el domicilio allanado.

El sujeto de 40 años era el mayor de los moradores de la casa donde dieron con la droga en dosis. — LA OPINION Los aprehendidos fueron identificados oficialmente como JEM, de 18 años; JDR, de 40; ELM, de 36; y JNG, de 18.

La mujer de 36 años sospechada de participar de la actividad ilícita de comercialización de estupefacientes. — LA OPINION Según informó la DDI Pergamino, los cuatro quedaron imputados en principio por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en infracción a la Ley 23.737, y tenencia de arma de guerra, a partir de los elementos encontrados durante el procedimiento.

Seguí leyendo Policiales Tres aprehendidos con una moto robada: dos eran menores y llevaban una réplica de arma de fuego

La joven de 18 años que residía en la vivienda donde secuestraron dosis de drogas listas para el comercio ilega. — LA OPINION Las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía N° 9, cuyo titular es el fiscal Juan Tomás Godoy. Los cuatro aprehendidos permanecieron alojados en dependencias de la DDI Pergamino y fueron citados para comparecer ante la sede fiscal, de acuerdo con las disposiciones adoptadas luego del operativo.

Arma y municiones secuestradas El arma de fuego calibre 9 milímetros y las municiones secuestradas en el operativo. — LA OPINION Además de la cocaína y los elementos presuntamente utilizados para su fraccionamiento, los investigadores hallaron un arma de fuego calibre 9 milímetros cuya numeración no resultaba visible.

Junto con el arma fueron secuestradas 11 municiones calibre 9 milímetros y dos municiones calibre .38 Special. También se incautó un rifle de aire comprimido.

El hallazgo del arma y las municiones incorporó otro elemento de relevancia a la nueva investigación y motivó la imputación vinculada con la tenencia de un arma de guerra, además de la causa relacionada con los estupefacientes.

Investigación por drogas El procedimiento permitió determinar que una investigación iniciada por un hecho diferente derivó en el descubrimiento de una presunta actividad de comercialización de drogas en una vivienda familiar del barrio Jorge Newbery.

La causa ahora deberá avanzar con las medidas que disponga la Fiscalía N° 9 para establecer la procedencia de la cocaína, determinar las circunstancias en las que se encontraba almacenada y establecer el grado de participación que habría tenido cada uno de los cuatro aprehendidos.

También deberán realizarse las pericias correspondientes sobre el arma de fuego, particularmente para determinar su funcionamiento, características y eventual procedencia, además de establecer si registra antecedentes o pedidos de secuestro.

Los teléfonos celulares, el handy, la balanza de precisión y el resto de los elementos incautados podrán ser sometidos a distintas medidas de prueba en el marco de la investigación penal preparatoria 6621-26.

La actuación de la DDI Pergamino y del GAD se produjo en el marco de una jornada de allanamientos que inicialmente tenía otro objetivo investigativo. Aunque los tres domicilios inspeccionados no aportaron evidencias relacionadas con la causa que había originado las órdenes judiciales, uno de ellos terminó dando lugar a una nueva pesquisa por drogas y tenencia de un arma de fuego.