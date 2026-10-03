Confirmaron la detención del sujeto acusado de cobrar 50 mil pesos por el rescate de una moto robada

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Policiales

La Justicia confirmó la detención de RL, imputado por encubrimiento agravado con ánimo de lucro, tras cobrar dinero para devolver una moto robada.

La Justicia confirmó la detención de RL, acusado de haber recibido y ocultado una motocicleta Guerrero Trip 110 robada y de exigir cincuenta mil pesos a su propietario para devolvérsela. La investigación de la Comisaría Tercera y la Fiscalía 2 permitió reunir evidencias que vincularon al imputado con el hecho.

Moto robada y rescate A la moto le desmantelaron los plásticos cobertores y la pintaron de distintos colores para cambiarle la apariencia. — LA OPINION El episodio que originó la investigación ocurrió el jueves 10 de septiembre de 2026, cuando una motocicleta Guerrero Trip 110, de color negro, fue sustraída frente a una vivienda ubicada sobre calle Corrientes al 800, entre avenida Drago y Saucedo.

El propietario, BACA, había dejado el rodado estacionado en la vereda con el traba manubrio colocado. Según denunció posteriormente, permaneció apenas unos minutos dentro de su domicilio y, al regresar, comprobó que la motocicleta ya no estaba.

La denuncia fue radicada y comenzó una investigación por la sustracción del vehículo, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2, a cargo del fiscal Germán Guidi, y participación de efectivos de la Comisaría Tercera.

A la moto le desmantelaron los plásticos cobertores y la pintaron de distintos colores para cambiarle la apariencia. — LA OPINION Mientras se desarrollaban las primeras actuaciones, el damnificado inició por sus propios medios la búsqueda de la motocicleta. En ese contexto logró obtener información sobre el lugar donde se encontraba y tomó contacto con personas que podían facilitar su recuperación.

De acuerdo con los elementos incorporados posteriormente al expediente, alrededor de las 20:30 del mismo día Cacabelos Amoy se dirigió hasta inmediaciones de Martínez Granados y Chacabuco, en el barrio Jorge Newbery, donde encontró a Leiva con la motocicleta sustraída.

A la moto le desmantelaron los plásticos cobertores y la pintaron de distintos colores para cambiarle la apariencia. — LA OPINION Dinero por la moto robada Según estableció la investigación, el imputado habría ofrecido devolver el rodado a cambio de dinero. Finalmente, el propietario habría entregado $50.000 para recuperar la motocicleta y Leiva le hizo entrega del vehículo.

El estado en que fue encontrado el rodado constituyó otro de los elementos incorporados a la investigación. La Guerrero Trip, que originalmente era negra, había sido modificada y presentaba pintura de distintos colores, además de plásticos sueltos y faltantes de elementos que se encontraban debajo del asiento.

Para los investigadores, esas modificaciones habrían tenido como finalidad dificultar la identificación del vehículo como el mismo que había sido sustraído horas antes. La rápida recuperación permitió que la motocicleta regresara a su propietario, aunque el caso continuó bajo investigación.

La reconstrucción realizada posteriormente por los investigadores permitió establecer que Leiva habría recibido o adquirido la motocicleta con conocimiento de su procedencia ilícita y que, horas después de la sustracción, habría intervenido en la devolución del vehículo a cambio de dinero.

A la moto le desmantelaron los plásticos cobertores y la pintaron de distintos colores para cambiarle la apariencia. — LA OPINION Investigación por encubrimiento Con el avance de la pesquisa, el personal de la Comisaría Tercera reunió distintos elementos que permitieron identificar al sujeto señalado como responsable de la maniobra posterior al robo. La Fiscalía 2, a cargo de Germán Guidi, analizó esas evidencias y promovió la correspondiente medida judicial.

El proceso penal contra Leiva quedó encuadrado en el delito de encubrimiento agravado con ánimo de lucro, figura contemplada para situaciones en las que una persona interviene respecto de un bien proveniente de un delito con una finalidad económica.

La acusación sostiene que el imputado recibió o adquirió la motocicleta sabiendo que tenía procedencia ilícita. También se incorporó al expediente la circunstancia de que el rodado habría sido entregado nuevamente a su propietario luego del pago de $50.000.

En la resolución judicial se reconstruyó la secuencia temporal del hecho: la motocicleta fue sustraída aproximadamente a las 16:20 de la vivienda de Cacabelos Amoy y alrededor de las 20:30 fue localizada en poder de Leiva en la zona de Martínez Granados y Chacabuco.

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La identificación del sospechoso y la reunión de elementos de prueba permitieron a la Fiscalía solicitar la detención. El juez interviniente hizo lugar al pedido y quedó confirmada la medida de coerción contra el imputado.

A la moto le desmantelaron los plásticos cobertores y la pintaron de distintos colores para cambiarle la apariencia. — LA OPINION Amenazas La investigación judicial también tuvo como antecedente una denuncia realizada por el propietario de la motocicleta luego de recuperar el vehículo. En aquella oportunidad, el damnificado manifestó que había sido amenazado de muerte por el sujeto que habría intervenido en la devolución.

Según había informado Diario La Opinión en la cobertura inicial del caso, la amenaza se produjo después de la entrega de la motocicleta y motivó un llamado al sistema de emergencias. Efectivos policiales intervinieron en inmediaciones de Chacabuco y Mandarino.

En aquella exposición, el denunciante había señalado que el sujeto habría utilizado un objeto punzante para amenazarlo, aunque no llegó a lesionarlo, y posteriormente se habría retirado del lugar.

Ese episodio dio lugar a nuevas actuaciones y permitió profundizar la investigación sobre las circunstancias en las que se había producido la recuperación del rodado y quién había intervenido en la negociación.

A la moto le desmantelaron los plásticos cobertores y la pintaron de distintos colores para cambiarle la apariencia. — LA OPINION Pruebas y detención El trabajo conjunto entre los efectivos de la Comisaría Tercera y los funcionarios judiciales permitió avanzar en la identificación de Leiva y reunir elementos considerados suficientes para solicitar al juzgado su detención.

La pesquisa se concentró especialmente en reconstruir el recorrido de la motocicleta desde el momento de la sustracción hasta su recuperación, establecer quiénes habían intervenido en la negociación y determinar la participación concreta del imputado.

La medida judicial representa un avance en una investigación que comenzó como un robo de motocicleta y posteriormente permitió detectar una maniobra vinculada con la recepción y devolución del rodado a cambio de dinero.

De acuerdo con la imputación, Leiva no está acusado en esta instancia de haber cometido la sustracción original de la Guerrero Trip, sino de haber recibido o adquirido el vehículo con conocimiento de su procedencia ilícita y con posterior finalidad económica.

La causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía 2, que deberá profundizar las medidas de prueba destinadas a determinar todas las circunstancias del hecho y la eventual participación de otras personas.

El expediente judicial contempla así una secuencia que comenzó con el robo de la motocicleta, continuó con la localización del rodado pocas horas después y derivó en la identificación y posterior detención del sujeto señalado por la Justicia por el presunto encubrimiento agravado con ánimo de lucro.