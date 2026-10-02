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Estafa y amenazas: defraudaron a una docente con entradas falsas para ver a Messi y luego la intimidaron

Una docente de Pergamino denunció una estafa de $420.000 tras comprar entradas falsas para el partido despedida de Lionel Messi con la Selección y aseguró que luego recibió amenazas de muerte contra ella y su hijo.

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02 de octubre de 2026 a las 11:15 a. m.
Estafa y amenazas: defraudaron a una docente con entradas falsas para ver a Messi y luego la intimidaron
El grupo de Facebook sigue activo ofreciendo entradas para ver el partido de despedida de Messi de la Selección.Foto: CAPTURA DE PANTALLA

Una docente de 66 años de Pergamino denunció una estafa de $420.000 luego de comprar, a través de Facebook, entradas que resultaron ser falsas para el partido que la Selección argentina disputará el próximo martes 6 de octubre en el estadio Monumental, en el marco de la despedida de Lionel Messi del seleccionado nacional. Tras reclamar por la operación, recibió amenazas de muerte contra ella y su hijo.

Estafa por entradas falsas

Según consta en la denuncia radicada el miércoles 1 de octubre, la damnificada había comenzado a buscar entradas en redes sociales con la intención de conseguir localidades para que sus hijos pudieran asistir al partido de la Selección argentina.

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En esa búsqueda encontró publicaciones dentro de un grupo de Facebook denominado Compra Venta de Entradas Argentina 2026, uno de los tantos espacios de la red social utilizados para ofrecer entradas para espectáculos deportivos, recitales y otros eventos.

La docente tomó contacto con una mujer que ofrecía localidades para el encuentro de la Selección y acordó la compra. De acuerdo con la presentación realizada ante la Policía, entregó $420.000 por las entradas.

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Sin embargo, posteriormente advirtió que había sido víctima de una estafa. La persona con la que había realizado la operación no sólo no habría cumplido con la entrega de las entradas válidas, sino que, ante el reclamo de la damnificada, comenzó a intimidarla.

Amenazas después de la estafa

La situación adquirió una gravedad mayor cuando la interlocutora habría amenazado de muerte a la docente y también a su hijo si decidía denunciar la estafa ante las autoridades.

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Precisamente, la mujer explicó que decidió presentarse en una dependencia policial principalmente por las amenazas recibidas. Según relató, las intimidaciones fueron de tal gravedad que sintió temor por su integridad y la de su hijo.

“Yo hice la denuncia más que por la estafa, por la amenaza, porque amenazaron a mi hijo de que lo mataban y a mí”, expresó la damnificada al referirse a la situación que atravesó después de la compra de las entradas.

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La denunciante sostuvo además que las amenazas fueron el principal motivo que la llevó a formalizar la presentación judicial. “Lo que más me preocupó fue por las amenazas, porque fueron cosas muy feas las que me pusieron”, relató.

Facebook y las entradas

La mujer contó que comenzó a buscar las entradas en Facebook porque quería conseguir localidades para que integrantes de su familia pudieran presenciar el encuentro de la Selección argentina.

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En ese contexto ingresó a grupos dedicados a la compra y venta de entradas, donde encontró diferentes publicaciones de personas que ofrecían localidades. Allí estableció contacto con quien posteriormente sería denunciada como presunta autora de la estafa.

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La damnificada advirtió que en este tipo de espacios conviven publicaciones legítimas con otras que pueden esconder maniobras fraudulentas y consideró llamativa la cantidad de casos de estafa que se producen mediante este mecanismo.

“Hay mucha gente, alguna será buena y otra no, y ofrecen entradas, pero te digo que es increíble la cantidad de estafas que hay”, manifestó.

Denuncia por estafa

La presentación quedó registrada como una denuncia por estafa y fue remitida a la Fiscalía Nº 8 de Pergamino, que interviene en la investigación del caso.

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La causa se inició a partir de la presentación efectuada por la docente, quien aportó los datos vinculados con la operación realizada a través de redes sociales y las posteriores amenazas recibidas.

La investigación deberá establecer quién se encontraba detrás de la cuenta utilizada para ofrecer las entradas, identificar a la persona que habría recibido el dinero y determinar las circunstancias en las que se produjeron las amenazas denunciadas.

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La damnificada remarcó que, más allá del perjuicio económico, lo que mayor preocupación le generó fue la intimidación dirigida contra ella y su hijo.

“Más que por la estafa, hice la denuncia por las amenazas”, reiteró, al explicar por qué decidió acudir a la Policía.

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El caso vuelve a poner el foco sobre las operaciones de compra y venta de entradas realizadas a través de redes sociales, especialmente cuando se concretan mediante perfiles o cuentas cuya identidad no puede ser verificada previamente por el comprador.

Ante este tipo de operaciones, las autoridades recomiendan extremar las precauciones, verificar la procedencia de las entradas y evitar transferencias de dinero a personas cuya identidad y legitimidad de la oferta no puedan ser comprobadas.

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