Día del Odontólogo: el presente de la profesión en Pergamino con una mirada puesta en los desafíos

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Pergamino

Este sábado 3 de octubre se celebró el Día del Odontólogo y, en Pergamino, la fecha encuentra a los profesionales atravesando un escenario complejo, marcado por el aumento de los costos, los aranceles de obras sociales y prepagas y las dificultades para sostener los consultorios.

Hay profesiones que están asociadas inmediatamente con una sonrisa. Sin embargo, detrás de cada consulta odontológica hay mucho más que dientes sanos: hay prevención, diagnóstico, tratamiento, acompañamiento y una mirada integral sobre la salud. Cada 3 de octubre, el calendario recuerda precisamente la importancia de esa tarea al celebrarse el Día del Odontólogo.

En Pergamino, la fecha también permite poner la mirada sobre una profesión que atraviesa transformaciones, nuevos desafíos y dificultades vinculadas con el contexto económico.

El Distrito VI del Colegio de Odontólogos bonaerenses tiene su sede en Pergamino y extiende su jurisdicción a otras 14 localidades: San Nicolás, Colón, Ramallo, San Pedro, Baradero, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Salto, Chacabuco, Rojas, Junín, General Arenales y Leandro Alem. En conjunto, reúne a poco más de 750 profesionales.

Su función no se limita a la representación del sector. Se trata de una institución de derecho público no estatal que tiene entre sus responsabilidades el gobierno de la matrícula, el resguardo del ejercicio ético y responsable de la profesión, la defensa de los odontólogos y el compromiso con la salud de la población.

En diálogo con LA OPINION, su presidenta, la odontóloga Ana Sorrentino, analizó el presente de la actividad y puso el foco en las dificultades que atraviesan tanto los profesionales como los pacientes.

El desafío de sostener un consultorio Sorrentino describió el momento actual de la odontología como complejo y vinculó parte de las dificultades con la situación económica general. Según explicó, el impacto se produce en distintos niveles: desde el acceso de los pacientes a los tratamientos hasta los costos que deben afrontar los profesionales para mantener sus espacios de trabajo. “La profesión en la actualidad está complicada”, señaló la presidenta del Distrito VI, quien explicó que cuando las familias tienen dificultades para afrontar los costos de atención, tanto el sistema privado como el público terminan sintiendo las consecuencias.

A esto se suma la situación específica de los odontólogos. De acuerdo con lo planteado por Sorrentino, las obras sociales y especialmente las empresas de medicina prepaga abonan aranceles que, en muchos casos, no acompañan la evolución de los costos de la actividad. Mientras tanto, los insumos continúan aumentando y también pesan los gastos fijos de los consultorios, entre ellos los servicios. “El sostenimiento del consultorio se hace cada vez más difícil”, resumió.

La presidenta del Colegio explicó que buena parte de los insumos utilizados en odontología son importados. Si bien señaló que actualmente el dólar presenta una mayor estabilidad respecto de otros períodos, indicó que los materiales igualmente se encarecieron, incluso en dólares.

Aranceles y representación profesional Uno de los temas que el Colegio considera centrales es el de los aranceles profesionales. Sorrentino explicó que el Colegio tiene por ley la responsabilidad de establecer los aranceles y realizar los estudios de costos correspondientes para determinar el valor de las prestaciones. Sin embargo, señaló que históricamente las obras sociales y prepagas no han respetado esos valores.

La dirigente profesional planteó que esta situación genera dificultades para las asociaciones y círculos odontológicos que deben negociar convenios con las distintas entidades.

En ese marco, señaló que se está trabajando en alternativas para modificar la legislación y encontrar mecanismos que permitan que los aranceles establecidos sean respetados.

Salud bucal y salud general Otro de los puntos destacados durante la entrevista fue la necesidad de comprender la salud bucal como parte integral de la salud general.

Sorrentino remarcó que las investigaciones y la práctica médica permiten observar cada vez con mayor claridad la relación entre determinadas afecciones de la boca y distintas condiciones de salud general. Mencionó, entre otros ejemplos, la vinculación entre problemas de las encías y tejidos de sostén de los dientes y situaciones como accidentes cerebrovasculares, Alzheimer, bajo peso al nacer y partos prematuros.

Desde esa perspectiva, la atención odontológica no aparece solamente asociada al tratamiento de una enfermedad ya instalada, sino también a la prevención y al cuidado integral de la salud.

Capacitación ante los cambios La evolución de la odontología también exige una actualización permanente. Nuevos materiales, tecnologías y alternativas terapéuticas aparecen de manera constante y requieren que los profesionales puedan capacitarse.

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En ese aspecto, el Colegio cumple un papel importante, promoviendo la formación y acompañando a los odontólogos en su actualización profesional.

Sorrentino explicó que uno de los objetivos que se analiza es contar con un espacio más amplio que permita desarrollar cursos prácticos con pacientes en Pergamino, evitando que los profesionales deban trasladarse permanentemente a Buenos Aires, Rosario u otras ciudades para acceder a determinadas instancias de formación.

Actualmente, el Colegio trabaja junto al Círculo Odontológico, que cuenta con una clínica donde se desarrollan cursos clínicos.

La prevención El trabajo institucional también se proyecta hacia la comunidad. En este sentido, Sorrentino destacó la tarea de la subcomisión de Promoción de la Salud, que desarrolla acciones de extensión y educación con un objetivo central: prevenir antes de que los problemas de salud bucal se transformen en situaciones complejas.

Durante septiembre, declarado Mes de la Salud Oral, se reforzó la difusión de contenidos preventivos a través de distintos medios y redes sociales.

Pero las acciones también llegaron a las escuelas. El Colegio trabajó con la Escuela Nº 1 en talleres de educación para la salud y en la provisión de cepillos de dientes para que los alumnos puedan realizar su higiene bucal después del desayuno o la merienda.

Este año, además, se realizó un relevamiento de salud en la clínica del Círculo Odontológico. A partir de ese trabajo, una trabajadora social orientó a las familias acerca de los centros de salud municipales, particularmente los CAPS que cuentan con atención odontológica.

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La iniciativa apunta a acercar información y herramientas a quienes encuentran mayores dificultades para acceder a la atención privada y reforzar el concepto de que la prevención constituye una de las principales herramientas para cuidar la salud bucal.

Acompañar a quienes comienzan La tarea del Colegio comienza incluso antes de que los nuevos profesionales encuentren su lugar dentro de la actividad.

Sorrentino contó que el Distrito VI continúa incorporando nuevos matriculados provenientes de Pergamino y de las distintas localidades que forman parte de su jurisdicción. La institución no solo se ocupa del trámite de matriculación, sino que también busca orientar a los jóvenes profesionales acerca del funcionamiento del Colegio, la Caja de Odontólogos, los círculos y las distintas instituciones con las que tendrán contacto durante el ejercicio de la profesión.

De esta manera, el acompañamiento apunta también a quienes comienzan una etapa profesional que estará atravesada por nuevas responsabilidades y decisiones.

Un Colegio presente ante tiempos difíciles El Día del Odontólogo encuentra así a la profesión frente a múltiples desafíos: el aumento de los costos, la necesidad de actualizar los aranceles, las dificultades para sostener los consultorios y la obligación de continuar capacitándose en una disciplina que incorpora nuevas tecnologías de manera permanente. Pero también aparece el desafío de sostener el vínculo con la comunidad y fortalecer la prevención, especialmente cuando las dificultades económicas pueden limitar el acceso a los tratamientos.

Frente a este escenario, Sorrentino eligió transmitir un mensaje de acompañamiento a los profesionales que integran el Distrito VI: “Que cuenten con el Colegio, que se acerquen a trabajar, que hay muchas cosas por hacer”. Y puso el acento en la necesidad de construir respuestas colectivas: “Entre todos tenemos que buscarle la vuelta a esta situación”, sostuvo, al tiempo que destacó como uno de los objetivos institucionales la búsqueda de cambios que permitan que los aranceles profesionales sean respetados.