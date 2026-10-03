Pergamino recibió 24 milímetros y ahora la mirada está puesta en cómo seguirá el fin de semana

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Pergamino

La lluvia llegó durante la madrugada, tal como anticipaban los pronósticos, y dejó 24 milímetros acumulados. Para este sábado todavía se esperan algunas precipitaciones aisladas mientras que el domingo se presenta con mejores condiciones.

03 de octubre de 2026 a las 11:54 a. m.

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La lluvia que se esperaba para este sábado finalmente se hizo presente en Pergamino durante la madrugada. Desde pasada la medianoche y hasta las 9:00, el pluviómetro registró 24 milímetros, en el marco de un escenario de inestabilidad que había sido anticipado para el comienzo del fin de semana.

Con el agua ya registrada, el interrogante pasa ahora por lo que pueda ocurrir durante las próximas horas y cómo evolucionarán las condiciones meteorológicas en lo que resta del sábado y durante el domingo.

De acuerdo con el pronóstico de Meteored, todavía existe la posibilidad de que se produzcan lluvias aisladas durante la tarde de este sábado, aunque el escenario comenzará a mostrar algunos cambios.

Viento del sur y una tarde todavía inestable Uno de los protagonistas de la jornada será el viento. A medida que avance el sábado comenzará a soplar desde el sector sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 25 kilómetros por hora.

La combinación entre la posibilidad de nuevas precipitaciones y el ingreso del viento marcará una jornada variable, por lo que el tiempo podría presentar algunos cambios a lo largo de la tarde.

La atención estará puesta, entonces, en si las lluvias finalmente se mantienen de manera aislada o si las condiciones comienzan a mejorar con el correr de las horas.

El domingo, con mejores perspectivas Para el domingo, en cambio, el panorama aparece más alentador. El día podría comenzar con neblina, especialmente durante las primeras horas, aunque las condiciones tenderían a mejorar después de media mañana.

Según las previsiones, el sol volvería a ganar presencia y la temperatura máxima alcanzaría los 23 grados, configurando una jornada mucho más agradable que la del sábado.

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El viento tendrá distintas direcciones a lo largo del día, con circulación inicialmente desde el este y el norte y posteriores rotaciones. En este contexto, las condiciones permitirían disfrutar de una jornada soleada y propicia para realizar actividades al aire libre.

Después de la lluvia y de una primera parte del fin de semana marcada por la inestabilidad, el domingo aparece así como una oportunidad para recuperar los espacios exteriores y aprovechar una temperatura agradable.

El lunes, con nubosidad variable El comienzo de la semana mantendría condiciones relativamente estables. Para el lunes se anticipa una jornada con nubosidad variable, viento del este y temperaturas que se ubicarían entre los 12 grados de mínima y los 20 de máxima.

Será una jornada sin grandes cambios respecto de la evolución que se espera para el domingo, aunque con mayor presencia de nubes y temperaturas algo más moderadas.

El martes volvería la inestabilidad La estabilidad, sin embargo, no se extendería demasiado. Las previsiones indican que el martes volvería la inestabilidad, por lo que el escenario meteorológico volvería a cambiar a partir de ese día.