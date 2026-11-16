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La IDE Pergamino mapeó las aves del partido: 120 especies para ver y escuchar

La Infraestructura de Datos Espaciales de la Municipalidad presentó un mapa de las aves del partido en el #30DayMapChallenge, un desafío internacional que propone un mapa por día durante noviembre; el tema de ese día era el sonido. LA OPINIÓN tomó los mismos datos abiertos de la plataforma eBird y a

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16 de noviembre de 2026 a las 03:17 p. m.
La IDE Pergamino mapeó las aves del partido: 120 especies para ver y escuchar

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