Un ladrón ocultó una garrafa y bebidas en un contenedor al verse rodeado por la Policía

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Policiales

El robo ocurrió el domingo en el complejo deportivo Punto Gol, ubicado en 11 de Septiembre al 900. La Policía encontró una garrafa y mercadería escondidas en contenedores de residuos y aprehendió a un sospechoso.

Un sujeto fue aprehendido el domingo por la tarde, acusado de ingresar a robar al espacio gastronómico del complejo deportivo Punto Gol, situado en el predio de la ex Usina, sobre calle 11 de Septiembre 900. Tras un operativo policial, recuperaron una garrafa y distintos productos que había ocultado en contenedores de residuos de la vía pública.

El procedimiento se inició alrededor de las 18:00, luego de que los propietarios del establecimiento advirtieran, mediante el sistema de cámaras de seguridad, que personas habían ingresado sin autorización al sector gastronómico del predio deportivo.

La situación fue comunicada inmediatamente al sistema municipal Ojos en Alerta y a la Policía, por lo que se desplegaron móviles de las fuerzas de seguridad hacia el lugar. También intervino personal de la Guardia Urbana, que colaboró con el procedimiento.

El sospechoso quedó filmado dentro del local sustrayendo los elementos que estaban en las estanterías. — LA OPINION Ojos en Alerta y cámaras Paula, una de las responsables de Punto Gol, relató que su hermano Esteban, quien se encontraba fuera de Pergamino, le avisó que las cámaras de vigilancia estaban registrando movimientos sospechosos dentro del quincho del complejo.

Ante esa situación, se dirigió rápidamente al establecimiento junto con su marido y dio aviso a las autoridades. Al llegar, coincidieron prácticamente con el arribo de los efectivos policiales y los agentes de la Patrulla Urbana municipal.

Los propietarios facilitaron las imágenes de las cámaras de seguridad, que permitieron identificar la vestimenta de uno de los presuntos autores y orientar la búsqueda en las inmediaciones del predio.

Cuando el sospechoso advirtió la presencia de los móviles y escuchó las sirenas, habría intentado desprenderse de los elementos sustraídos para evitar que lo descubrieran. Según el relato de la damnificada, escondió una garrafa dentro de uno de los contenedores verdes de residuos urbanos instalados sobre la vereda y simuló estar buscando objetos entre los desperdicios.

El sospechoso quedó filmado dentro del local sustrayendo los elementos que estaban en las estanterías. — LA OPINION Los elementos recuperados Los efectivos localizaron al sospechoso y, al identificarlo por la vestimenta que aparecía en las grabaciones, procedieron a su aprehensión. En el mismo operativo encontraron los productos que habían sido sustraídos del espacio gastronómico.

El inventario incorporado a las actuaciones policiales incluye una garrafa amarilla de 10 kilogramos, dos botellas de gaseosa Coca-Cola, seis paquetes de cigarrillos marca Pier y una botella de Fernet Branca.

La propietaria también mencionó que entre los elementos recuperados había un pack cerrado de latas de bebida energética Monster y otros productos que formaban parte de la mercadería del establecimiento.

Todos los artículos fueron reconocidos por el propietario del complejo y restituidos posteriormente, luego de cumplirse las diligencias judiciales correspondientes.

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Intentó ingresar al galpón Las instalaciones deportivas están en el predio de la vieja Usina de 11 de Septiembre entre Italia y Estrada. — LA OPINION De acuerdo con el testimonio de la comerciante, el intruso también habría intentado abrir el galpón donde se almacena la mercadería de mayor volumen, aunque no consiguió ingresar.

Ese sector tiene particular importancia porque es de uso compartido entre Punto Gol y Kodiak, un gimnasio que funciona dentro del mismo predio. Allí se guardan elementos de valor pertenecientes a ambos emprendimientos.

La damnificada manifestó su sospecha de que el autor del robo podría haber contado con la colaboración de otra persona, especialmente por las dificultades que implicaría retirar algunos objetos del lugar, como la garrafa, debido a las características de los muros del complejo. Sin embargo, aclaró que se trata de una hipótesis personal y que no cuenta con elementos para confirmar la participación de otros involucrados.

Las instalaciones deportivas están en el predio de la vieja Usina de 11 de Septiembre entre Italia y Estrada. — LA OPINION La investigación judicial El procedimiento quedó documentado en una causa caratulada robo agravado por escalamiento, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 del Departamento Judicial Pergamino.

El aprehendido fue identificado como HOS, de 53 años, domiciliado en las cercanías. La actuación policial incluyó el secuestro de los elementos recuperados, la declaración testimonial del propietario, el acta de aprehensión, el examen médico y las notificaciones procesales correspondientes.

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También tomó intervención Policía Científica, que se presentó en el complejo deportivo para realizar las tareas propias de su especialidad.

La investigación cuenta con las grabaciones de las cámaras de seguridad aportadas por los damnificados, que constituyen un elemento de interés para reconstruir las circunstancias del episodio y determinar si hubo otras personas involucradas.

El agradecimiento de los propietarios Las instalaciones deportivas están en el predio de la vieja Usina de 11 de Septiembre entre Italia y Estrada. — LA OPINION Paula destacó especialmente la rapidez con la que actuaron la Policía, la Guardia Urbana y los equipos que intervinieron desde el primer momento. También valoró la presencia de Policía Científica y la celeridad de las actuaciones realizadas posteriormente en la Comisaría Primera, donde su hermano formalizó la denuncia.

La responsable de Punto Gol agradeció además el acompañamiento de la Fiscalía interviniente y la comunicación mantenida con los damnificados durante las primeras horas de la investigación.