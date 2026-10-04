Mataron y faenaron cuatro terneras en un campo de la zona rural de la ruta nacional 178

> Mataron y faenaron cuatro terneras en un campo de la zona rural de la ruta nacional 178

Policiales

El ataque ocurrió en la estancia La Mercedita, cerca del camino a Mariano H. Alfonzo. Dejaron herramientas utilizadas para faenar los animales.

Cuatro terneras fueron matadas y faenadas durante un hecho de abigeato registrado en la estancia La Mercedita, ubicada en la zona rural de la ruta nacional 178, cerca del camino a Mariano H. Alfonzo. Los responsables habrían ingresado durante la madrugada o las primeras horas del domingo y escaparon dejando herramientas en el lugar.

Abigeato en La Mercedita El establecimiento rural se encuentra a unos 2.000 metros de la ruta nacional 178, en inmediaciones del camino que comunica con Mariano H. Alfonzo y próximo a un puente y una escuela rural. En ese sector se produjo el ingreso de los presuntos cuatreros a un lote destinado a la cría de ganado bovino.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, al menos cuatro personas habrían participado del hecho y se movilizaban inicialmente en motocicletas. La investigación deberá determinar si posteriormente utilizaron otro vehículo para trasladar la carne obtenida de los animales.

Cuatro terneras faenadas Los responsables seleccionaron cuatro terneras de buen porte y las mataron dentro del establecimiento para posteriormente faenarlas. En el lugar quedaron las cabezas de los animales y distintos rastros que podrían contribuir a establecer cómo actuaron los autores.

Una de las particularidades del episodio es que los presuntos cuatreros no lograron retirar todos los elementos empleados para cometer el ilícito. Entre las evidencias encontradas quedaron un machete y otras herramientas que habrían sido utilizadas durante la faena.

El hallazgo de esos elementos podría resultar de interés para los investigadores, ya que deberán ser incorporados a las actuaciones y eventualmente sometidos a las pericias correspondientes para determinar si permiten obtener información sobre los responsables.

Investigación por abigeato Tras conocerse el ataque, tomó intervención inicialmente personal de la Patrulla Rural, mientras que se esperaba la participación de efectivos de otras dependencias policiales de Pergamino para avanzar con las actuaciones.

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Los investigadores deberán relevar las huellas y demás rastros existentes en el predio, además de establecer por dónde ingresaron y salieron los responsables. También se analizará la posible existencia de registros de cámaras de seguridad ubicadas en establecimientos o caminos próximos al campo.

La proximidad del establecimiento con la ruta nacional 178 y con caminos rurales constituye otro de los aspectos que podrían ser considerados durante la investigación, particularmente para establecer posibles vías de escape utilizadas luego de la faena.

Rastros de los cuatreros En distintos sectores del lote quedaron pisadas y otros indicios del desplazamiento de los autores. La escena también permitirá determinar si actuaron exclusivamente dentro del predio o si contaron con apoyo externo para retirar la carne de los animales.

El episodio generó preocupación entre productores de la zona rural, debido a que el abigeato representa un perjuicio económico para los establecimientos ganaderos y requiere una respuesta investigativa que permita determinar si se trató de un hecho aislado o si podría estar relacionado con otros casos registrados en la región.