El giro a la izquierda de un auto habría provocado un choque con una moto

> El giro a la izquierda de un auto habría provocado un choque con una moto

Policiales

La joven motociclista fue trasladada con lesiones graves al Hospital San José por los severos traumatismos sufridos por el impacto que habría provocado el conductor del automóvil al realizar una maniobra prohibida en la intersección de la ruta 188 y San Luis.

02 de octubre de 2026 a las 09:28 a. m.

02 de octubre de 2026 a las 09:28 a. m.

Una joven de 32 años se encuentra internada en terapia intensiva con fractura de cráneo y hemorragia cerebral como consecuencia del siniestro vial en el que fue víctima en las últimas horas.

La Fiscalía debe determinar si el giro prohibido a la izquierda del conductor de un automóvil fue el que provocó un siniestro vial que le provocó severas lesiones a una motociclista en la tarde de este jueves.

De acuerdo a los testimonios espontáneos de los testigos, ambos vehículos circularían por la ruta nacional 188 en el mismo sentido: desde el Cruce de Caminos hacia San Nicolás.

En la encrucijada del trazado nacional y la calle San Luis se habría producido la colisión y la habría provocado el presunto giro prohibido a la izquierda por parte del automovilista.

Así es como se produjo lo que técnicamente se conoce como “choque por alcance”, pero en este caso adquiere otro perfil distinto al habitual ya que la conductora del vehículo que vendría detrás, la motociclista, no habría advertido la maniobra que iba a realizar el conductor del auto.

La joven motociclista fue trasladada con lesiones graves al Hospital San José e informaron una evolución favorable. Tal como surge del informe policial, elaborado por personal del Destacamento Vial Pergamino, dependiente de la Zona Vial VIII Junín, el episodio se produjo cuando una motocicleta Yamaha de 110 centímetros cúbicos, que circulaba por la ruta en dirección hacia San Nicolás, impactó contra la parte trasera de un automóvil Renault Megane.

El automovilista resultó ileso tras el choque en la ruta 188 y San Luis. — LA OPINION La motocicleta era conducida por una mujer de 32 años, quien como consecuencia del impacto sufrió lesiones de consideración y debió ser asistida en el lugar y posteriormente trasladada por una ambulancia del SAME al Hospital Interzonal General de Agudos San José para una evaluación médica y atención especializada.

El automóvil era conducido por un sujeto de la misma edad, quien no habría sufrido lesiones como consecuencia del impacto.

Tras el siniestro, personal policial procedió a señalizar y preservar el lugar para permitir la realización de las pericias correspondientes. El tránsito permaneció asistido mientras se desarrollaban las tareas de rigor.

En el lugar intervinieron efectivos del Destacamento Vial Pergamino y de la Comisaría Primera. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 8 del fiscal Francisco Furnari, bajo la carátula de lesiones culposas, con el objetivo de establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.

El fiscal Furnari requirió las pericias de Policía Científica, las imágenes de cámaras de seguridad que hayan registrado el siniestro y los testimonios de personas que hayan visto el choque para dejar esclarecidas las circunstancias generales del siniestro vial.