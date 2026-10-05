Siniestro vial en avenida Venini y Catamarca: operaron al conductor del auto y su hija sufrió una fractura

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Policiales

Un conductor fue operado tras sufrir un neumotórax y otras lesiones en un accidente ocurrido en avenida Venini y Catamarca. Su hija de 15 años sufrió una fractura.

05 de octubre de 2026 a las 11:38 a. m.

05 de octubre de 2026 a las 11:38 a. m.

Un accidente en avenida Venini y Catamarca, en el acceso a Pergamino por la ruta nacional 188, dejó como saldo dos personas con lesiones graves: un conductor de 37 años, que debió ser intervenido quirúrgicamente por un neumotórax, y su hija adolescente, de 15 años, quien sufrió una fractura en una de sus piernas. Ambos fueron trasladados al Hospital San José.

El siniestro vial ocurrió durante la noche del domingo, alrededor de las 20:29, en la intersección de la avenida Venini, correspondiente a la traza de la ruta nacional 188, y calle Catamarca, en inmediaciones del barrio Custodio Duarte.

Por causas que son materia de investigación, colisionaron un automóvil Peugeot 106 y una camioneta Chevrolet S10. Como consecuencia del impacto, el conductor del automóvil y su hija, que viajaba como acompañante, resultaron con lesiones de consideración y necesitaron asistencia de los servicios de emergencia.

Dos vehículos involucrados De acuerdo con el informe elaborado por personal de Seguridad Vial, el Peugeot 106 circulaba por calle Catamarca en dirección hacia la ruta nacional 188 cuando, al llegar a la intersección, se produjo la colisión con la camioneta Chevrolet S10.

El automóvil era conducido por Emanuel Silverio, de 37 años, quien viajaba acompañado por su hija adolescente, Brunela, de 15 años. Ambos tienen domicilio en Pergamino y fueron asistidos en el lugar por personal sanitario.

La camioneta Chevrolet S10 era conducida por Jorge Aguirre, de 36 años, quien también fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos San José para ser evaluado. Según el reporte oficial, presentaba lesiones consideradas leves, principalmente escoriaciones.

Traslado con prioridad La magnitud del impacto generó inicialmente preocupación por la posibilidad de que hubiera personas atrapadas dentro de uno de los vehículos. Por ese motivo concurrieron al lugar distintos móviles de Patrulla Urbana, personal policial, Bomberos y servicios de emergencia médica.

Los bomberos trabajaron para asistir a los ocupantes del Peugeot, mientras que las ambulancias SAME y Medicar realizaron los traslados hacia el Hospital San José.

Además, efectivos de Motorizada realizaron el acompañamiento y establecieron un cordón sanitario para facilitar el desplazamiento de las ambulancias durante el traslado de los heridos, bajo un esquema de prioridad de atención.

La intervención coordinada de los distintos servicios permitió concretar los traslados mientras se mantenía parcialmente interrumpida la circulación sobre la ruta nacional 188.

Operaron al conductor La situación médica que mayor atención demandó fue la de Emanuel Silverio. El conductor sufrió distintas lesiones como consecuencia del impacto y la complicación más relevante informada inicialmente fue un neumotórax.

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El cuadro requirió una intervención quirúrgica de urgencia. Según informaron fuentes oficiales, la operación se desarrolló favorablemente y no se informó que el traumatismo haya puesto en riesgo su vida.

Su hija Brunela, de 15 años, también fue trasladada al Hospital San José. La adolescente sufrió lesiones de consideración y una fractura en una de sus piernas, por lo que quedó bajo atención médica.

En tanto, el conductor de la camioneta Chevrolet S10 recibió asistencia por las lesiones sufridas y fue trasladado para su evaluación, aunque el informe de Seguridad Vial las calificó inicialmente como leves.

Investigación del siniestro Luego del accidente se dispuso la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y establecer con precisión la mecánica de la colisión.

La investigación quedó encuadrada inicialmente como un caso de lesiones culposas y tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Pergamino que se encontraba de turno.

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Durante las primeras actuaciones se realizaron cortes y restricciones en la ruta nacional 188 para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y de los peritos. La circulación fue asistida mientras se desarrollaban las tareas vinculadas con la investigación.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Policía de Seguridad Vial, personal policial de Pergamino, agentes de Vialidad, Patrulla Urbana, Motorizada, Bomberos y los servicios de emergencia médica que participaron del operativo.

La causa busca determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión entre el Peugeot 106 y la Chevrolet S10 y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder a partir de las pruebas reunidas.