En el barrio La Latita allanaron una casa donde tenían carne de las terneras faenadas por cuatreros el fin de semana

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Policiales

El procedimiento fue realizado de urgencia en el barrio La Latita. Secuestraron cortes que serían de una de las terneras robadas.

Un allanamiento de urgencia permitió recuperar en una vivienda del barrio La Latita de Pergamino parte de la carne que sería de una de las tres terneras faenadas durante un episodio de abigeato ocurrido el domingo en el campo La Mercedita, ubicado en cercanías de la ruta nacional 178 y el camino a Mariano H. Alfonzo.

Cuatreros en La Mercedita El procedimiento fue realizado durante la noche del lunes por efectivos del Comando de Patrulla Rural (CPR), a partir de una información obtenida durante las últimas horas de la tarde que permitió establecer el posible lugar donde se encontraba parte de los cortes obtenidos tras la faena clandestina de los animales.

La investigación se inició luego de que el propietario del establecimiento rural advirtiera que tres terneras habían sido asesinadas y faenadas dentro del predio. El hecho fue denunciado y quedó bajo la investigación de la Fiscalía Nº 3 de Pergamino, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio, con intervención del ayudante fiscal Abel Adrián Rodríguez.

Con el dato obtenido este lunes, los efectivos del CPR, bajo la conducción de la subcomisario Ayelén Labanca, solicitaron una medida de carácter urgente ante el riesgo de que la evidencia pudiera ser trasladada, ocultada o descartada.

Allanamiento en La Latita Los policías Guillermo González Lopiano y Emanuel Sansevero, junto a la jefe del CPR, Ayelén Labanca, participaron del allanamiento de urgencia por peligro en la demora ordenado por el fiscal Nelson Mastorchio y el ayudante fiscal Abel Adrián Rodríguez en la noche de este lunes. — LA OPINION La Fiscalía dispuso entonces un allanamiento de urgencia, por peligro en la demora, en una propiedad ubicada en la esquina de Ricchieri y Córdoba, en el barrio La Latita. La medida fue autorizada verbalmente por el ayudante fiscal Rodríguez y posteriormente convalidada por el fiscal Mastorchio.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron e incautaron un costillar completo, un cuarto trasero y una pata delantera, cortes que serían compatibles con los obtenidos durante la faena de una de las tres terneras sustraídas del campo La Mercedita.

La carne fue secuestrada y quedó incorporada como elemento de interés para la investigación. Además, los investigadores se comunicaron con el propietario del establecimiento rural afectado, quien reconoció los cortes recuperados como compatibles con los animales faenados el domingo.

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Evidencia del abigeato La recuperación de los cortes permitirá avanzar ahora con distintas medidas periciales destinadas a establecer científicamente su procedencia. Entre ellas se contempla la realización de estudios comparativos de ADN entre la carne secuestrada en la vivienda y los restos de los bovinos que quedaron en el lugar donde se produjo el abigeato.

En el inmueble también fue identificado el morador, quien quedó formalmente notificado de la formación de la causa. Además, los investigadores secuestraron un teléfono celular que será analizado en el marco de las actuaciones judiciales para determinar si puede aportar información vinculada con el hecho investigado.

El procedimiento representa un avance para los investigadores del Comando de Patrulla Rural, que buscan establecer quiénes participaron de la faena de las tres terneras y determinar cómo fueron trasladados los animales o sus cortes desde el establecimiento rural hasta el barrio La Latita.

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Investigación de la Fiscalía Desde la Fiscalía Nº 3 se encuentran instruyendo las actuaciones correspondientes y deberán requerir al Juzgado de Garantías la convalidación del allanamiento realizado de urgencia, además de la incorporación formal de los elementos secuestrados como evidencia de la investigación.

La causa continúa en etapa de instrucción y las pericias sobre la carne y el teléfono celular podrían aportar nuevos elementos para determinar responsabilidades. Por el momento, la persona identificada durante el allanamiento fue notificada de la formación de la causa, sin que ello implique por sí mismo una atribución de responsabilidad penal.