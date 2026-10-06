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Despiste y vuelco en la ruta nacional 8: una camioneta terminó en la banquina del kilómetro 220

El conductor de una VW Saveiro perdió el control, despistó y volcó en la Ruta Nacional 8, cerca del kilómetro 220. Fue trasladado al Hospital San José.

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06 de octubre de 2026 a las 07:01 a. m.
Despiste y vuelco en la ruta nacional 8: una camioneta terminó en la banquina del kilómetro 220
La camioneta Volkswagen Saveiro volcó a la altura del kilómetro 220 en la noche de este lunes.Foto: LA OPINION

Un joven de 20 años fue trasladado al Hospital San José luego de protagonizar un despiste y vuelco en la Ruta Nacional 8, a la altura del kilómetro 220, durante la noche del lunes. El conductor circulaba en una camioneta Volkswagen Saveiro cuando, por causas que son materia de investigación, perdió el control y terminó en la banquina.

Despiste y vuelco

La camioneta Volkswagen Saveiro volcó a la altura del kilómetro 220 en la noche de este lunes. — LA OPINION

El siniestro vial se registró durante la noche del lunes en la Ruta Nacional 8, a la altura del kilómetro 220, en un tramo correspondiente a la jurisdicción de Pergamino.

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De acuerdo con la información suministrada por la Policía Vial, el vehículo involucrado fue una camioneta Volkswagen Saveiro, dominio IUR 489, que era conducida por Nicolás Boeri, de 20 años.

El rodado circulaba en sentido Pergamino-Arrecifes cuando, por circunstancias que todavía no fueron establecidas, el conductor perdió el control del vehículo. La camioneta se despistó y posteriormente volcó hasta quedar en la zona de banquina.

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La camioneta Volkswagen Saveiro volcó a la altura del kilómetro 220 en la noche de este lunes. — LA OPINION

Asistencia tras el vuelco

Ante la emergencia, efectivos del Destacamento de Policía Vial Pergamino se desplazaron hasta el lugar para intervenir en el procedimiento y asistir al conductor.

También acudió una ambulancia del SAME, identificada como unidad 6, cuyo personal médico evaluó al automovilista. La profesional a cargo, identificada como la doctora Lacase, dispuso su traslado al Hospital San José.

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Según el reporte policial, Boeri presentó politraumatismos y fue derivado al centro asistencial para una evaluación médica más completa y para determinar el alcance de las lesiones sufridas como consecuencia del vuelco.

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Ruta nacional 8 liberada

La camioneta Volkswagen Saveiro volcó a la altura del kilómetro 220 en la noche de este lunes. — LA OPINION

Mientras se desarrollaba el operativo de asistencia, personal policial trabajó en el sector para garantizar la seguridad y ordenar la circulación vehicular.

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La Policía Vial informó posteriormente que la Ruta Nacional 8 quedó liberada y que el tránsito recuperó su funcionamiento normal en el lugar donde se produjo el siniestro.

Las circunstancias que provocaron el despiste y posterior vuelco de la camioneta todavía son materia de investigación. En principio, el informe oficial no consignó la participación de otros vehículos en el accidente.

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La intervención correspondió a efectivos del Destacamento de Policía Vial Pergamino, dependiente del Departamento de Zona Vial VIII Junín. Por el hecho tomó intervención la Comisaría Primera de Pergamino.

De acuerdo con el informe policial, no se instruyeron actuaciones judiciales por el episodio.

La camioneta Volkswagen Saveiro volcó a la altura del kilómetro 220 en la noche de este lunes. — LA OPINION


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