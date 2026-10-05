Choque entre dos motos en la Ruta 8 dejó a dos mujeres con lesiones leves en Pergamino

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Policiales

El siniestro ocurrió este lunes por la mañana en el cruce de la Ruta 8 y calle Zeballos. Las dos conductoras fueron trasladadas al Hospital San José para ser evaluadas.

Un choque entre dos motos ocurrido este lunes por la mañana en la Ruta 8, a la altura de calle Zeballos, en Pergamino, dejó como saldo a dos mujeres con lesiones leves. Ambas fueron asistidas por el SAME y trasladadas al Hospital San José para una evaluación médica.

Choque en la Ruta 8 El siniestro se produjo durante la mañana de este lunes, cuando dos motocicletas que circulaban por la Ruta 8 protagonizaron una colisión cuyas circunstancias son materia de investigación. El impacto se registró en inmediaciones del denominado Cruce de Caminos, en la intersección con calle Zeballos.

De acuerdo con la información suministrada por el Departamento de Zona Vial VIII Junín, el hecho fue calificado preventivamente como lesiones culposas y se inició una investigación para establecer cómo ocurrió la colisión.

Una de las motocicletas involucradas fue una Motomel Blitz 110 cc, dominio A293NLI, conducida por una mujer de 49 años que circulaba acompañada por un hombre de 28 años. Ambos se desplazaban por la Ruta 8 en dirección al Cruce de Caminos hacia Rojas.

Lesiones en la Ruta 8 Al llegar a la intersección con calle Zeballos, por causas que deberán determinarse, se produjo el impacto con otra motocicleta, una Guerrero Trip 110 cc, dominio A224BFQ, que era conducida por una mujer de 41 años.

Como consecuencia de la colisión, ambas conductoras sufrieron escoriaciones y fueron asistidas en el lugar por personal de emergencias. En uno de los casos intervino una médica a bordo de una unidad del SAME, mientras que la segunda mujer fue atendida por otro móvil sanitario.

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Las dos motociclistas fueron posteriormente trasladadas al Hospital San José para recibir atención y realizar los controles médicos correspondientes. Según la información inicial, las lesiones sufridas serían de carácter leve.

El hombre que viajaba como acompañante en una de las motos resultó ileso y no necesitó ser trasladado a un centro asistencial.

Tránsito asistido en Ruta 8 Tras el accidente, personal del Departamento de Zona Vial VIII Junín y del Destacamento Vial Pergamino intervino en el lugar. La Ruta 8 permaneció señalizada con fines periciales y el tránsito fue asistido mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.

También tomó intervención personal de la Comisaría Primera de Pergamino, mientras que las actuaciones quedaron a disposición de la UFI de Pergamino en turno, que deberá avanzar con las medidas destinadas a establecer la mecánica del accidente y las eventuales responsabilidades.