> Aprehendieron en flagrante delito a un sujeto robando cables del tendido eléctrico

Policiales

El agente al mando de un móvil de Patrulla Urbana municipal interceptó a un individuo sustrayendo la línea de media tensión en inmediaciones de avenida Ameghino e Irlanda en la tarde de este lunes.

Un sujeto fue aprehendido en flagrante delito por el robo de cables del tendido eléctrico de media tensión en el barrio Acevedo, luego de ser detectado por operadores del Centro de Monitoreo mientras, junto con otra persona, cortaba la línea en inmediaciones de avenida Ameghino e Irlanda. El procedimiento se concretó durante la tarde de este lunes.

La Policía desarrolló el procedimiento de aprehensión y el secuestro de la evidencia para sostener la acusación contra el sospechoso. — LA OPINION Robo de cables detectado La intervención comenzó a partir de una alerta emitida por los operadores del Centro de Monitoreo, quienes observaron mediante las cámaras de vigilancia la presencia de dos personas en inmediaciones de Irlanda, entre avenida Ameghino y Matheu.

Según se pudo establecer a partir de las imágenes, ambos individuos se encontraban manipulando y cortando cables correspondientes al tendido eléctrico de media tensión. Ante esta situación, se dio aviso a los móviles que se encontraban realizando tareas preventivas en la zona.

Uno de los primeros agentes en arribar al lugar fue un integrante de Patrulla Urbana, quien se dirigió hacia el sector señalado por los operadores del sistema de monitoreo. Al advertir la presencia del móvil, uno de los sujetos habría intentado disimular su accionar, mientras que el segundo individuo logró escapar del lugar.

La Policía desarrolló el procedimiento de aprehensión y el secuestro de la evidencia para sostener la acusación contra el sospechoso. — LA OPINION El agente municipal logró interceptar al sospechoso y constató que se encontraba en inmediaciones del tendido eléctrico, donde se habría producido el corte de los cables. Poco después arribaron efectivos policiales para continuar con el procedimiento.

Patrulla Urbana Durante el operativo también intervino otro agente de Patrulla Urbana, quien registró mediante fotografías la situación encontrada en el lugar y los elementos vinculados con el presunto robo de cables.

La actuación permitió preservar información relevante para la investigación, mientras los efectivos avanzaban con la identificación y aprehensión del sospechoso.

De acuerdo con la información reunida durante el procedimiento, las características del individuo y de la motocicleta utilizada coincidían con registros obtenidos previamente por el sistema de videovigilancia municipal.

Seguí leyendo Policiales Choque entre dos motos en la Ruta 8 dejó a dos mujeres con lesiones leves en Pergamino

La Policía desarrolló el procedimiento de aprehensión y el secuestro de la evidencia para sostener la acusación contra el sospechoso. — LA OPINION Centro de Monitoreo El Centro de Monitoreo había registrado durante los últimos días imágenes que permitían establecer determinadas características vinculadas con una persona y una motocicleta que podrían estar relacionadas con otros hechos delictivos investigados en la zona.

En ese sentido, los operadores contaban con registros de la motocicleta, su color y otras características que fueron cotejadas durante el procedimiento realizado este lunes.

La Policía desarrolló el procedimiento de aprehensión y el secuestro de la evidencia para sostener la acusación contra el sospechoso. — LA OPINION La coincidencia entre las imágenes obtenidas previamente y la situación detectada en inmediaciones de avenida Ameghino e Irlanda fue uno de los elementos considerados por los agentes que participaron del operativo.

El sospechoso quedó finalmente aprehendido en flagrante delito, a disposición de las autoridades judiciales competentes, mientras se procura determinar su eventual vinculación con otros episodios de similares características ocurridos durante los últimos días.

Seguí leyendo San Nicolás San Nicolás: El Festival de Jazz cerró con la presentación de Mat Alba en Villa Rocca

La Policía desarrolló el procedimiento de aprehensión y el secuestro de la evidencia para sostener la acusación contra el sospechoso. — LA OPINION El procedimiento volvió a poner en evidencia la importancia del trabajo coordinado entre el Centro de Monitoreo, Patrulla Urbana y la Policía, particularmente ante delitos que afectan la infraestructura del servicio eléctrico y pueden generar consecuencias para los vecinos y el funcionamiento de la red.

La Policía desarrolló el procedimiento de aprehensión y el secuestro de la evidencia para sostener la acusación contra el sospechoso. — LA OPINION La investigación deberá determinar ahora el alcance de la participación del aprehendido y establecer la identidad y eventual responsabilidad de la segunda persona que se encontraba en el lugar y logró escapar antes de la llegada de los efectivos policiales.