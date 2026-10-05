Crimen en el barrio 12 de Octubre: indagaron a Alejandro Díaz por el homicidio de Jonatan Saucedo

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El fiscal Fernando Pertierra indagó a Alejandro Díaz por el homicidio de Jonatan Saucedo, ocurrido durante la madrugada en el barrio 12 de Octubre de Pergamino.

La Fiscalía 1 de Pergamino indagó este lunes a Alejandro Díaz, imputado por el homicidio de Jonatan Saucedo, ocurrido durante la madrugada en el barrio 12 de Octubre. El sujeto se negó a declarar y el fiscal Fernando Pertierra solicitó al Juzgado de Garantías que convierta su aprehensión en detención.

Homicidio en el barrio 12 de Octubre La investigación se encuentra en una etapa inicial y procura establecer con precisión cómo se desencadenó el enfrentamiento ocurrido durante la madrugada en inmediaciones de San Martín al 3100 y cuál fue la participación de cada una de las personas que se encontraban en el lugar.

Díaz quedó imputado por los delitos de amenazas agravadas y homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en el marco de una contienda vecinal. El requerimiento para que permanezca detenido fue elevado al Juzgado de Garantías N° 3, a cargo del juez Fernando Ayestarán, quien deberá resolver la situación procesal del imputado.

La audiencia de indagatoria se desarrolló durante la tarde de este lunes en el tercer piso de la Fiscalía General, ante el fiscal Fernando Pertierra y la secretaria de la Fiscalía 1, Juliana Giusti. Díaz estuvo acompañado por un abogado de la Defensoría y ejerció su derecho constitucional de abstenerse de declarar.

El silencio del imputado constituye una facultad contemplada por la legislación y no puede ser considerado como un indicio de culpabilidad. La investigación continuará con la incorporación de distintas evidencias destinadas a determinar qué ocurrió durante los momentos previos y posteriores al disparo que terminó con la vida de Saucedo.

Investigación por el homicidio Desde las primeras horas posteriores al episodio, el fiscal Pertierra y la secretaria Giusti coordinaron las primeras medidas investigativas junto con los efectivos policiales que intervinieron en el lugar. Entre las diligencias se encuentran la búsqueda de testimonios y el relevamiento de cámaras de seguridad particulares que pudieran haber registrado parte de la secuencia.

Los investigadores también deberán avanzar con las pericias correspondientes y analizar los elementos reunidos durante las primeras horas de la causa. La reconstrucción de la secuencia será determinante para establecer quién efectuó el disparo, desde qué lugar y en qué circunstancias se produjo la agresión.

De acuerdo con la hipótesis que orienta actualmente la investigación, el episodio se habría originado a partir de una disputa entre vecinos que fue escalando durante varias horas hasta derivar en una situación de extrema violencia.

El enfrentamiento comenzó durante la noche del domingo, cuando en inmediaciones de San Martín al 3100 se desarrollaba una reunión de personas de nacionalidad paraguaya. Con el paso de las horas se habrían producido discusiones, gritos, lanzamiento de piedras y detonaciones de armas de fuego. Díaz se encontraría entre el grupo de personas de nacionalidad paraguaya.

La situación provocó preocupación entre los vecinos del sector, varios de los cuales se encontraban en sus viviendas y, según los primeros testimonios incorporados a la causa, no tenían relación con la reunión que se desarrollaba en el lugar.

Jonatan Saucedo, la víctima Jonatan Saucedo fue abatido de un disparo a quema ropa. — LA OPINION Jonatan Saucedo, de 35 años, se encontraba dentro de su vivienda cuando comenzó a advertir que se producían incidentes en el exterior. Según el relato brindado por sus familiares, salió de la casa al escuchar los disturbios y con la intención de localizar a integrantes de su familia.

Su madre, Haydeé Amarillo, también salió de la vivienda y siguió a su hijo hasta el sector donde se desarrollaba el enfrentamiento. De acuerdo con el testimonio aportado por la mujer, en ese lugar había varias personas y algunas de ellas portarían armas de fuego.

Siempre según esa versión, Saucedo llevaba consigo un fragmento de ladrillo cuando se aproximó al sector donde se desarrollaba la disputa. En esas circunstancias recibió un disparo en el abdomen que le provocó una herida de extrema gravedad.

Familiares trasladaron a Saucedo de urgencia en un vehículo particular hasta el Hospital San José. Sin embargo, pese al traslado inmediato, ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

La muerte del hombre generó una profunda conmoción entre sus allegados y vecinos del barrio 12 de Octubre. Según expresaron familiares, Saucedo era padre de tres hijos menores de edad y mantenía desde hacía 17 años una relación de pareja con la madre de sus hijos. También señalaron que tenía un trabajo estable.

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Un ataque en medio del conflicto La madre de Saucedo sostuvo que su hijo no formaba parte del enfrentamiento que se desarrollaba en la vía pública y que habría salido de la vivienda al advertir los problemas que se estaban produciendo en el exterior.

Amarillo relató que el conflicto se habría iniciado luego de que un vehículo circulara a elevada velocidad por el sector donde se encontraban varios niños. Según contó, una vecina habría reclamado al conductor que disminuyera la velocidad y, posteriormente, se inició una discusión que fue aumentando de intensidad.

Con el correr de las horas, siempre de acuerdo con ese testimonio, comenzaron a arrojarse piedras hacia distintos sectores de la cuadra y algunas de las personas que participaban del enfrentamiento habrían exhibido armas de fuego. La mujer afirmó haber escuchado varias detonaciones.

En medio de esa situación se produjo el disparo que alcanzó a Saucedo. Su madre afirmó haber presenciado el momento en que su hijo fue herido y que inmediatamente intentó colocarse delante de él.

Durante esa misma secuencia, la mujer fue atacada y recibió golpes con un machete. Como consecuencia de la agresión sufrió heridas en la zona posterior de la cabeza y en la parte superior de la espalda.

Amarillo fue trasladada en un vehículo particular hasta el Hospital San José, donde recibió asistencia médica. Según contó posteriormente, debieron realizarle siete puntos de sutura como consecuencia de una herida en la cabeza.

La mujer manifestó además que no pudo identificar a quien la atacó debido a que la agresión se produjo desde atrás. También sostuvo que durante el enfrentamiento había varias personas y que algunas portaban armas de fuego, palos y machetes.

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Qué investiga la Fiscalía La Fiscalía 1 procura ahora reconstruir de manera precisa la secuencia del episodio y establecer las responsabilidades individuales. Para ello resulta fundamental determinar cómo comenzó la disputa, qué ocurrió durante los minutos previos al disparo y quién realizó la acción que provocó la muerte de Saucedo.

El relevamiento de cámaras particulares constituye una de las medidas centrales de la investigación. Los registros que puedan ser incorporados al expediente podrían permitir establecer los movimientos de las personas que participaron del enfrentamiento y aportar elementos para reconstruir la secuencia.

También serán importantes los testimonios de los vecinos y de las personas que se encontraban en las inmediaciones de San Martín al 3100 durante la madrugada. La Fiscalía deberá contrastar esas declaraciones con las restantes evidencias reunidas.

En paralelo, las pericias permitirán analizar distintos elementos vinculados con el disparo y determinar aspectos relevantes para establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte.

Por el momento, la causa tiene como imputado a Alejandro Díaz, quien fue indagado y se negó a declarar. La Fiscalía solicitó que la aprehensión sea convertida en detención, por lo que ahora será el Juzgado de Garantías N° 3 el que deberá resolver sobre su situación procesal.