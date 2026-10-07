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Convocan a una marcha frente a la Fiscalía para aportar pruebas en una causa que investigan como suicidio

Los familiares y amigos de María de los Ángeles Ruiz, a quien hallaron sin vida en su casa del barrio Acevedo, aseguran tener evidencias distintas a la hipótesis del suicidio, que es la calificación por la que se instruye el caso.

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07 de octubre de 2026 a las 12:50 p. m.
Convocan a una marcha frente a la Fiscalía para aportar pruebas en una causa que investigan como suicidio
María de los Ángeles Ruiz tenía 29 años de edad y tres hijos menores. de 12, 9 y 3 años de edad.Foto: LA OPINION

Para el próximo martes a las 9:00 frente al edificio de la Fiscalía (Merced 865) están convocando los familiares y amigos de María de los Ángeles Ruiz a manifestarse en forma pacífica para aportar pruebas a la causa penal que se investiga como suicidio.

En la madrugada del domingo 27 de septiembre a María de los Ángeles Ruiz (29) la encontraron fallecida en el interior de la vivienda de calle San Lorenzo, del barrio Acevedo.

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La Fiscalía 8 investiga un suicidio por toda la evidencia que había en el lugar donde la encontraron sin vida y los informes brindados por los médicos forenses encargados de la operación de autopsia y las pericias de los especialistas de Policía Científica.

María de los Ángeles Ruiz. — LA OPINION

Para la Fiscalía el cuerpo de la joven no presentaba signos de violencia y los distintos elementos de prueba del caso coincidirían con los indicios habituales en episodios donde una persona atenta contra su vida.

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Presentarán sus pruebas

Los familiares llevarán a la Fiscalía las evidencias y aportarán sus testimonios que tienen expectativas en que pueda agregar otras hipótesis a las causas del fallecimiento de la joven.

En la placa de la convocatoria que están compartiendo en redes sociales describen las intenciones de la manifestación pacífica para aportar elementos a la instrucción judicial.

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La placa que convoca a participar de la manifestación frente a la Fiscalía el próximo martes. — LA OPINION

María de los Ángeles Ruiz

María de los Ángeles Ruiz era una joven madre de tres niños de 12, 9 y 3 años de edad y todos sus familiares y amigos más cercanos lamentan su pérdida.

Atención del fiscal

En la Fiscalía 8 ya han recibido a familiares directos que se acercaron al edificio judicial para interiorizarse del avance de la investigación judicial.

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Este jueves el fiscal Francisco Furnari ya estableció una audiencia para recibir en persona a los integrantes del grupo familiar y escuchar lo que tienen para decir del caso.

Asimismo, está interviniendo el Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal para brindar la asistencia a los fmailiares directos más afectados por la pérdida.

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