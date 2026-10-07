Encontraron al adolescente que buscaba la familia

Policiales

En la mañana de este miércoles los directivos del Hogar Convivencial dieron a conocer que el muchachito de 13 años estaba dentro de las instalaciones del centro asistencial.

07 de octubre de 2026 a las 11:55 a. m.

07 de octubre de 2026 a las 11:55 a. m.

El adolescente de 13 años que desde la noche de este martes era buscado por su familia y recurrieron a la Policía de Investigaciones para dar con su paradero: finalmente fue hallado sano, salvo y contenido.

En la mañana de este miércoles los directivos del Hogar Convivencial dieron a conocer a las autoridades que el menor se encontraba bajo su asistencia y fuera de peligro.