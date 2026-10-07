Encontraron al adolescente que buscaba la familia
En la mañana de este miércoles los directivos del Hogar Convivencial dieron a conocer que el muchachito de 13 años estaba dentro de las instalaciones del centro asistencial.
El adolescente de 13 años que desde la noche de este martes era buscado por su familia y recurrieron a la Policía de Investigaciones para dar con su paradero: finalmente fue hallado sano, salvo y contenido.
En la mañana de este miércoles los directivos del Hogar Convivencial dieron a conocer a las autoridades que el menor se encontraba bajo su asistencia y fuera de peligro.
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Así fue como la Justicia brindó las herramientas para brindar todas las herramientas legales para que el menor vuelva al ámbito de contención familiar.