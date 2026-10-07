Comparten la imagen de un adolescente de 13 años a quien busca su familia

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Policiales

La DDI Pergamino difundió la imagen de un adolescente de 13 años que se ausentó de su domicilio y es buscado por su familia y la Policía.

07 de octubre de 2026 a las 07:20 a. m.

07 de octubre de 2026 a las 07:20 a. m.

Están difundiendo la foto del adolescente Hernán Nicolás García Calderón, de 13 años de edad, en una búsqueda desesperada de su familia con colaboración de la Policía y la Fiscalía.

Un adolescente buscado en Pergamino es intensamente buscado por su familia y efectivos de la Policía de Investigaciones (DDI) luego de que se ausentara de su domicilio durante la tarde del martes y desde entonces no se tuviera contacto con él. La fuerza difundió su imagen y solicitó colaboración a la comunidad para localizarlo.

Búsqueda del adolescente Hernán Nicolás García Calderón. — LA OPINION La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por un familiar y quedó registrada como una causa por averiguación de paradero, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 del Departamento Judicial de Pergamino, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio.

De acuerdo con la información incorporada a la investigación, el adolescente tiene 13 años y se ausentó de su domicilio ubicado en Pergamino durante la tarde, sin llevar consigo pertenencias ni documentación. Desde ese momento, sus familiares perdieron todo contacto con él y solicitaron la intervención de las autoridades para establecer su paradero.

La DDI Pergamino inició las tareas correspondientes para intentar determinar dónde se encuentra y, como parte de las medidas dispuestas, solicitó la difusión de su fotografía y de sus características físicas a través de medios de comunicación y redes sociales.

Datos del adolescente buscado Hernán Nicolás García Calderone. — LA OPINION Según la descripción aportada a los investigadores, el adolescente Hernán Nicolás García Calderón es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,62 metros, tiene cutis trigueño, cabello corto de color negro y ojos marrones.

Al momento de ausentarse de su domicilio vestía un pantalón largo y una remera de color verde con letras celestes. La Policía indicó además que no llevaba billetera ni documentación personal.

Las autoridades señalaron que el adolescente se encuentra bajo tratamiento psicológico y presenta un retraso madurativo, información que forma parte de los datos considerados por los investigadores para orientar la búsqueda y determinar las circunstancias de su ausencia.

Por tratarse de un menor de edad, la prioridad de la investigación está puesta en establecer rápidamente su ubicación y garantizar su resguardo, mientras continúan las tareas para reunir información que permita determinar sus movimientos desde el momento en que fue visto por última vez.

Cómo aportar información Desde la DDI Pergamino solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero del adolescente se comunique con los investigadores. Incluso un dato que pueda parecer menor puede resultar de utilidad para orientar las tareas de búsqueda.

Quienes cuenten con información pueden comunicarse con la DDI Pergamino a los teléfonos 2477-429624 y 2477-424623.

La difusión de la imagen tiene como objetivo ampliar el alcance de la búsqueda y lograr que cualquier persona que lo haya visto pueda aportar información a los investigadores.