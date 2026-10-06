> Una joven ingresó a la guardia del Hospital tras un violento abuso sexual con connotaciones narcos

Policiales

Una mujer fue asistida en el Hospital San José por lesiones en rostro, manos y pies. Investigan un presunto abuso sexual y un posible ajuste de cuentas.

Una mujer mayor de 32 años fue asistida este martes en el Hospital San José de Pergamino luego de ser trasladada desde el barrio Jorge Newbery con lesiones en el rostro, las manos y los pies. El médico de guardia activó el protocolo correspondiente ante un presunto abuso sexual y la Fiscalía 1 inició una investigación.

Lesiones El episodio se registró durante las primeras horas de este martes y la mujer fue trasladada en una ambulancia del SAME hasta el Hospital San José, donde ingresó para recibir atención médica por las lesiones que presentaba en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con la información incorporada a las actuaciones, el diagnóstico inicial consignó lesiones en el rostro, las manos y los pies. Una de las heridas más importantes se encontraba en una de sus manos, donde presentaba un corte que afectó uno de sus dedos y requirió atención y curaciones.

La paciente permaneció internada en el centro asistencial para continuar con la evaluación médica. En paralelo, los profesionales activaron el protocolo previsto ante la sospecha de un presunto abuso sexual, con el objetivo de realizar las evaluaciones clínicas correspondientes y preservar eventuales evidencias que puedan resultar de utilidad para la investigación judicial.

La mujer habría brindado ante los investigadores un relato sobre lo sucedido y las circunstancias en las que sufrió el ataque. Su declaración constituye uno de los principales elementos incorporados hasta el momento a la causa que se encuentra bajo investigación.

Presunto abuso sexual La intervención judicial se produjo luego de que el personal médico del Hospital San José advirtiera la situación y diera aviso a la Policía que cumple funciones de custodia en el establecimiento sanitario, desde donde se comunicó el caso a la Fiscalía 1 de Pergamino.

El hecho quedó bajo la órbita del fiscal Fernando Pertierra, quien dispuso distintas medidas destinadas a establecer qué ocurrió, identificar a las personas que pudieron haber participado del episodio y determinar las circunstancias en las que la mujer resultó lesionada.

La instructora judicial Valeria Schutz encabeza las tareas investigativas por disposición del Ministerio Público Fiscal. La pesquisa se encuentra en una etapa inicial y contempla el análisis del testimonio brindado por la damnificada, los informes médicos y las demás evidencias que puedan incorporarse durante las próximas horas.

Por el momento, el expediente se tramita principalmente a partir de la hipótesis de un presunto abuso sexual, aunque los investigadores también procuran establecer cuál fue el contexto previo al ataque y qué motivó la agresión.

Una hipótesis bajo investigación En el marco de las primeras averiguaciones surgió además una versión que vincularía el episodio con un eventual ajuste de cuentas relacionado con la comercialización ilegal de drogas al menudeo. Esta hipótesis no fue confirmada oficialmente y forma parte de las líneas que deberán ser corroboradas o descartadas a partir de las pruebas reunidas por la Fiscalía 1.

La posibilidad de que el ataque haya tenido algún vínculo con una organización dedicada al narcomenudeo deberá ser establecida mediante elementos objetivos. Por ese motivo, desde el ámbito judicial se procura reconstruir las horas previas al episodio y determinar si existió algún conflicto que pudiera haber derivado en la agresión.

Según trascendió, el relato de la víctima también habría aportado información vinculada con el contexto en el que se produjo el ataque. Los investigadores trabajan ahora para verificar cada uno de esos datos y determinar si tienen relación con el presunto abuso sexual y las lesiones constatadas en el Hospital San José.

Investigación de la Fiscalía 1 La causa continúa en etapa investigativa y, por el momento, no se informó oficialmente sobre personas detenidas o imputadas por el hecho. Las actuaciones buscan determinar la mecánica de la agresión, establecer quiénes participaron y precisar si existió una motivación vinculada con una disputa dentro del ámbito del narcomenudeo.

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La intervención del protocolo específico ante un presunto abuso sexual permitirá además incorporar al expediente los resultados de las evaluaciones médicas realizadas en el Hospital San José. Esos elementos serán analizados junto con la declaración de la mujer y las restantes medidas que disponga la Fiscalía.

El caso permanece bajo investigación de la Fiscalía 1, a cargo de Fernando Pertierra, mientras la instructora judicial Valeria Schutz avanza con las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido durante la madrugada de este martes en el barrio Jorge Newbery de Pergamino.