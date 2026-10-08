Sepultaron a Romelia López de Loran, la mujer que murió al chocar contra un tractor en General Gelly

> Sepultaron a Romelia López de Loran, la mujer que murió al chocar contra un tractor en General Gelly

Policiales

La vecina de El Socorro falleció en un siniestro vial ocurrido el miércoles por la noche en el acceso a General Gelly. Regresaba de las fiestas patronales junto a compañeras del ballet del centro de jubilados Nunca es tarde.

La muerte de Romelia López de Loran, vecina de El Socorro, provocó conmoción en la región luego del siniestro vial ocurrido el miércoles por la noche en el acceso a General Gelly, en el sur de Santa Fe. La mujer regresaba de participar en las fiestas patronales de esa localidad junto a compañeras del ballet del centro de jubilados Nunca es tarde cuando el automóvil en el que viajaban chocó contra un tractor. Sus restos fueron sepultados este jueves por la tarde en el cementerio de El Socorro, en medio del dolor de sus familiares, amistades y allegados.

La tragedia se produjo alrededor de las 20:30, cuando las cuatro mujeres oriundas de El Socorro se desplazaban en un Peugeot 206 Rural desde General Gelly hacia la localidad bonaerense. Por motivos que todavía son materia de investigación, el vehículo colisionó contra un tractor ocupado por tres trabajadores rurales que regresaban de cumplir su jornada laboral.

Como consecuencia de la violencia del impacto, Romelia López de Loran falleció en el lugar. Las otras tres mujeres que viajaban en el automóvil recibieron asistencia sanitaria y fueron trasladadas al Hospital de Villa Constitución para su atención médica. Los tres ocupantes del vehículo agrícola, en tanto, no sufrieron lesiones.

Una despedida en El Socorro La noticia de la muerte de Romelia López de Loran generó profundo pesar en El Socorro, la localidad bonaerense donde residía y de la que eran oriundas las cuatro mujeres que protagonizaron el siniestro vial.

La víctima formaba parte del ballet del centro de jubilados Nunca es tarde, una agrupación que participa en encuentros y presentaciones en distintas localidades de la región. El miércoles habían viajado a General Gelly para compartir las actividades organizadas con motivo de las fiestas patronales y, una vez finalizada la presentación, emprendieron el regreso a sus hogares.

Ese retorno quedó marcado por el trágico choque ocurrido a pocos metros del casco urbano de la localidad santafesina. Lo que había sido una jornada de encuentro y celebración terminó en una tragedia que golpeó a las integrantes de la agrupación y a sus respectivas familias.

Los restos de Romelia fueron velados en la sala de la Cooperativa Eléctrica de El Socorro Ltda. y recibieron sepultura este jueves 8 de octubre, a las 17:30, en el cementerio de esa localidad. Su esposo, sus hijos, sus nietos y sus hijos políticos la despidieron con una recordatoria en la que expresaron el cariño hacia la mujer fallecida.

Cómo ocurrió el choque El siniestro vial se registró sobre la ruta provincial 22-S, en jurisdicción de General Gelly, en el departamento Constitución, al sur de la provincia de Santa Fe. Las primeras informaciones situaron el lugar del impacto a unos 500 metros del casco urbano y señalaron que el automóvil circulaba en dirección a El Socorro.

En el Peugeot 206 Rural viajaban cuatro mujeres. Por circunstancias que deberán establecerse mediante las actuaciones judiciales y las pericias correspondientes, el vehículo impactó contra un tractor que avanzaba en sentido contrario y en el que se desplazaban tres trabajadores rurales.

La conductora perdió la vida como consecuencia del choque, mientras que las otras tres ocupantes debieron ser asistidas y trasladadas para recibir atención médica. De acuerdo con la información inicial, una de las sobrevivientes recibió asistencia luego de la activación del sistema de airbags y quedó bajo observación médica. Las otras dos ocupantes que viajaban en la parte trasera no habrían sufrido lesiones de consideración, aunque la evaluación de su estado correspondía al personal sanitario.

En el momento del accidente se registraban condiciones meteorológicas adversas en la región. Durante toda la jornada se habían producido lluvias intensas, un factor que podría ser considerado al analizar las circunstancias del episodio, aunque no se estableció que haya sido determinante en la colisión.

Operativo de emergencia Tras el impacto se desplegó un operativo en el que participaron Bomberos Voluntarios de Peyrano y de El Socorro, efectivos policiales de la Unidad Regional VI, equipos sanitarios y personal judicial. Los rescatistas y demás integrantes de los servicios de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a las personas involucradas y desarrollar las primeras tareas posteriores al siniestro.

También fue convocado personal de la Inspección 2ª para disponer el corte de la ruta y preservar el sector mientras se realizaban las actuaciones correspondientes. El procedimiento permitió resguardar la zona del choque y facilitar el trabajo de los equipos que intervinieron.

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, que deberá establecer las circunstancias en las que se produjo el impacto. Para ello, resultarán relevantes las pericias accidentológicas y los demás elementos que puedan incorporarse al expediente.

Entre los aspectos que deberán esclarecerse se encuentran la mecánica de la colisión, las condiciones de circulación de ambos vehículos y la incidencia que pudieron tener el estado de la calzada y las condiciones meteorológicas al momento del hecho.