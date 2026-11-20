Tres sujetos fueron aprehendidos con una pistola calibre 45 y municiones en el barrio Jorge Newbery

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Policiales

La Policía Local interceptó una Chevrolet Tracker en Martínez Granados y Chacabuco. Uno de los ocupantes llevaba un arma con la numeración suprimida y tres municiones en el cargador.

Tres sujetos fueron aprehendidos este jueves por la tarde en el barrio Jorge Newbery de Pergamino, durante un procedimiento de identificación realizado por efectivos de la Brigada Motorizada de la Policía Local. Uno de los ocupantes de una Chevrolet Tracker llevaba una pistola calibre 11,25 (45), con tres municiones y la numeración de serie suprimida.

El procedimiento se registró alrededor de las 13:50 en inmediaciones de la intersección de Martínez Granados y Chacabuco, cuando los integrantes de la Brigada Motorizada de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) advirtieron una situación que les llamó la atención mientras patrullaban el sector.

La pistola con tres municiones estaba en poder de uno de los sospechosos. — LA OPINION Los efectivos intentaron identificar a los ocupantes de una camioneta Chevrolet Tracker, pero la intervención policial derivó en una situación de fuga. Al advertir la presencia de los uniformados, los tres sujetos descendieron del vehículo y escaparon a pie con la intención de ingresar en una vivienda ubicada en Chacabuco al 1.100.

Los policías lograron interceptarlos y reducirlos antes de que pudieran concretar su propósito. Durante las requisas personales, los uniformados encontraron entre las prendas de uno de los involucrados un arma de fuego de grueso calibre.

La Policía secuestró la pistola que estaba en poder de uno de los sospechosos. — LA OPINION Una pistola con numeración suprimida El arma secuestrada es una pistola calibre 11,25 milímetros, correspondiente al calibre .45, que tenía tres municiones en el cargador. Uno de los aspectos que agravó la situación fue que el arma presentaba su número de serie suprimido, una circunstancia relevante para establecer su procedencia y las condiciones en que se encontraba en poder del portador.

El secuestro del armamento se produjo durante la requisa de SNR, de 31 años, quien viajaba junto a los otros dos sujetos en la camioneta Chevrolet Tracker.

El vehículo Chevrolet Tracker en el que se movilizaban los sospechosos. — LA OPINION Además del arma de fuego y las municiones, los efectivos policiales incautaron tres teléfonos celulares que llevaban los involucrados. También quedó identificado el vehículo en el que se desplazaban, una Chevrolet Tracker de color no precisado.

La Policía de la brigada motorizada advirtió una actitud sospechosa en los ocupantes de un auto Chevrolet Tracker. — LA OPINION Los tres aprehendidos La Fiscalía 6 instruye el caso por el que fueron aprehendidos los tres sujetos. — LA OPINION Los sujetos aprehendidos fueron identificados como SNR, de 31 años; FEB, de 24; y MEVC, de 29. Los tres tienen domicilio en Pergamino y quedaron a disposición de la Justicia tras el procedimiento realizado por la Brigada Motorizada.

La intervención policial fue comunicada a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 6, a cargo del fiscal Daniel Aguilar, que interviene en la investigación penal preparatoria para determinar las circunstancias en las que los involucrados transportaban el arma de fuego.

En las actuaciones se consignó inicialmente la figura de portación ilegal de arma de guerra y también se registró una calificación vinculada con la tenencia ilegal de arma de fuego. La investigación deberá establecer las responsabilidades individuales de cada uno de los aprehendidos, particularmente en relación con el armamento encontrado entre las pertenencias de SNR.

El auto en el que se movilizaban en el barrio Jorge Newbery. — LA OPINION El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Unidad de Prevención de Policía Local, con intervención de la Comisaría Tercera para las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes.