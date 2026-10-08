Una mujer de El Socorro murió al chocar contra un tractor en el acceso a General Gelly

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Policiales

Una mujer de El Socorro murió tras chocar el automóvil que conducía contra un tractor en el acceso a General Gelly. Otras tres ocupantes resultaron heridas.

Una mujer oriunda de El Socorro murió este miércoles por la noche al chocar el automóvil que conducía contra un tractor en el acceso a General Gelly, Santa Fe. Otras tres mujeres que viajaban en el vehículo fueron trasladadas al Hospital de Villa Constitución, mientras que los tres ocupantes del tractor resultaron ilesos.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 20:30, a unos 500 metros del casco urbano de General Gelly, por circunstancias que son materia de investigación. El automóvil se desplazaba desde General Gelly hacia El Socorro cuando, por motivos que deberán determinarse, impactó contra un tractor que circulaba en sentido contrario.

En el automóvil viajaban cuatro mujeres oriundas de El Socorro. Como consecuencia de la violencia del impacto, la conductora perdió la vida en el lugar, mientras que las otras tres ocupantes sufrieron distintas lesiones y debieron ser asistidas y trasladadas a un centro de salud.

Investigación en Santa Fe El tractor era ocupado por tres trabajadores rurales que regresaban luego de finalizar su jornada laboral. Los ocupantes del vehículo agrícola no sufrieron lesiones como consecuencia de la colisión y permanecieron en el lugar mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y las primeras actuaciones vinculadas con el siniestro.

Las circunstancias en las que se produjo el choque serán establecidas a partir de las pericias y las actuaciones correspondientes. En ese sentido, será determinante establecer la mecánica del impacto y las condiciones en las que circulaban ambos vehículos al momento del siniestro.

El hecho generó conmoción en El Socorro, de donde eran oriundas las cuatro mujeres que viajaban en el automóvil, y también movilizó a los servicios de emergencia de distintas localidades de la región debido a que el accidente ocurrió dentro del territorio santafesino.

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Bomberos acudieron a General Gelly Debido a que el siniestro ocurrió en jurisdicción de Santa Fe, en el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Peyrano, quienes intervinieron en las tareas de asistencia y rescate posteriores a la colisión.

También prestaron colaboración integrantes del cuartel de Bomberos Voluntarios de El Socorro, localidad cercana a General Gelly y vinculada directamente con el trágico episodio debido a que las cuatro ocupantes del automóvil tenían allí su lugar de procedencia.

Las tres mujeres que sobrevivieron al impacto fueron trasladadas al Hospital de Villa Constitución, donde quedaron bajo atención médica. Hasta el momento de la información no se habían precisado públicamente mayores detalles sobre el carácter de las lesiones que presentaban.

El fallecimiento de la conductora convirtió el episodio en un nuevo trágico siniestro vial ocurrido en una ruta de circulación habitual para vecinos de El Socorro y localidades del sur santafesino y norte bonaerense.