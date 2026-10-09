Hospitalizaron a un motociclista tras un choque entre una camioneta y una moto en la ruta 8 y Perú

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Policiales

Un motociclista fue trasladado al Hospital San José tras chocar con una camioneta en la intersección de la ruta nacional 8 y Perú. Intervino la Fiscalía 3.

Un motociclista fue hospitalizado este jueves por la noche luego de protagonizar un choque con una camioneta en la intersección de la ruta nacional 8 y Perú, en Pergamino. El siniestro vial ocurrió minutos después de las 20:00 y motivó la intervención de una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias y efectivos policiales.

Choque en ruta 8 y Perú La colisión se produjo cuando, por circunstancias que deberán establecerse mediante las actuaciones correspondientes, una motocicleta y una camioneta tipo pick up chocaron en ese cruce de la ciudad.

Como consecuencia del impacto, la moto quedó debajo de la parte delantera de la camioneta, una posición que evidenció la violencia de la colisión y motivó la asistencia inmediata al conductor del rodado menor.

Personas que se encontraban en el lugar se acercaron para auxiliar al motociclista y dieron aviso a los servicios de emergencia. A partir del llamado, se desplegó un operativo para asistir al herido y determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.

Traslado al Hospital San José Una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias llegó al lugar para brindar asistencia médica al conductor de la motocicleta. Luego de evaluar las lesiones que presentaba, el profesional a cargo de la unidad decidió trasladarlo al Hospital San José para que recibiera una atención médica más completa.

El motociclista quedó bajo atención del personal de salud del centro asistencial. Hasta el momento, no trascendieron precisiones sobre la gravedad de las lesiones ni sobre su evolución clínica.

La intervención del servicio sanitario permitió concretar el traslado desde el lugar del choque, mientras se desarrollaban las actuaciones para documentar lo ocurrido en la intersección de la ruta nacional 8 y la calle Perú.

Investigación por lesiones culposas Tras el choque, se iniciaron actuaciones judiciales bajo la calificación legal de lesiones culposas, con intervención de la Fiscalía 3 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio.

La investigación deberá establecer cómo se produjo la colisión y las eventuales responsabilidades de los conductores involucrados. Para ello, serán relevantes las circunstancias del hecho y los elementos que puedan incorporarse a las actuaciones.