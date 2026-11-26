Un adolescente de 14 años sufrió el robo de la bicicleta y comparten la imagen para recuperarla
En la tarde de este jueves en inmediaciones del Terraplén del Arroyo a la altura de calle 25 de Mayo tres sujetos rodearon a un chico de 14 años para despojarlo de la bicicleta en la que iba montado.
Un adolescente de 14 años sufrió el robo de su bicicleta cuando lo interceptaron tres jovencitos, mayores que la víctima, y lo intimidaron para que les entregara el rodado.
El menor se desplazaba por inmediaciones del Terraplén y la pasarela peatonal conocida como Puente de la Mujer, a la altura de calle 25 de Mayo.
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Los familiares acompañaron al menor damnificado a realizar la denuncia policial en la sede de la Comisaría Primera y al mismo tiempo compartieron la imagen de la bicicleta blanca, tipo todo terreno, rodado 29, marca Makina.
Los allegados del menor tienen expectativas que al compartirla en redes sociales y grupos de Whatsapp los ayuden a recuperarla.