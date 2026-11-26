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Un adolescente de 14 años sufrió el robo de la bicicleta y comparten la imagen para recuperarla

En la tarde de este jueves en inmediaciones del Terraplén del Arroyo a la altura de calle 25 de Mayo tres sujetos rodearon a un chico de 14 años para despojarlo de la bicicleta en la que iba montado.

25 de noviembre de 2026 a las 10:56 p. m.

La bicicleta blanca rodado 29 que le sustrajeron al adolescente en el Terraplén del Arroyo este miércoles a la tarde. — Foto: LA OPINION