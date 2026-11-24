Un viajante de comercio de 30 años, oriundo de Carcarañá, Santa Fe, denunció haber sido víctima de un importante robo el sábado 21 por la tarde. El hombre había dejado estacionada su camioneta Ford EcoSport frente a una quinta en Av. Soberanía al 3000 cuando escuchó sonar la alarma. Al salir, constató que dos sujetos a bordo de una motocicleta le habían sustraído del interior del rodado una bolsa con 4.000.000 de pesos en efectivo, además de indumentaria deportiva y un cargador de teléfono. La policía analiza las cámaras de seguridad de la zona.