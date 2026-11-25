Robaron seis vaquillonas Angus de un campo y las arriaron a caballo por la banquina de la ruta 32

> Robaron seis vaquillonas Angus de un campo y las arriaron a caballo por la banquina de la ruta 32

Policiales

Cuatreros ingresaron de madrugada a un establecimiento rural cercano a Pergamino, cortaron los candados y se llevaron seis vaquillonas Angus. Investigan si fueron trasladadas hacia los barrios Kennedy o José Hernández.

El robo de seis vaquillonas de raza Angus en un establecimiento dedicado al engorde de bovinos en corrales es investigado por la Policía Rural de Pergamino.

Los autores ingresaron durante la madrugada de este miércoles, cortaron los candados de una tranquera y separaron los animales de un lote más numeroso para llevárselos arriando a caballo, presuntivamente por la banquina de la ruta provincial 32.

El establecimiento damnificado está ubicado en la ruta que va a Rancagua a unos seis kilómetros del Segundo Cruce de Pergamino. La modalidad utilizada para cometer el abigeato y los indicios encontrados en el campo hacen sospechar que participaron entre dos y cuatro personas montadas a caballo, que habrían organizado el desplazamiento de los animales durante la noche para evitar ser descubiertas.

La investigación procura establecer el recorrido realizado por los cuatreros y determinar el destino de las seis vaquillonas. Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que los animales fueron conducidos hacia sectores de los barrios Kennedy o José Hernández, donde podrían haber sido faenados clandestinamente para comercializar la carne.

Las vaquillonas fueron trasladadas desde un corral de engorde hacia una tranquera lindante con la ruta 32 para trasladarlas a Pergamino. — ARCHIVO LA OPINION Cuatreros a caballo Los indicios relevados en el establecimiento rural permiten reconstruir, al menos parcialmente, la metodología que habrían empleado los autores. Las huellas encontradas en el terreno presentan características compatibles con pisadas de caballos, entre ellas marcas de herraduras y de la ranilla, la estructura ubicada en la parte posterior del casco que deja una impronta particular sobre superficies blandas.

La presunción es que los responsables llegaron montados, abrieron las tranqueras del establecimiento y avanzaron hasta el sector donde estaban alojadas las vaquillonas.

Una vez seleccionado el grupo de animales, habrían comenzado a arrearlos hacia el exterior del predio.

La cantidad de participantes todavía no está confirmada, aunque los investigadores consideran que podrían haber intervenido entre dos y cuatro jinetes.

La distribución de las tareas habría permitido controlar el desplazamiento del ganado y manejar la apertura y el cierre de los accesos a medida que avanzaban.

Una de las particularidades de este tipo de maniobras es que los responsables suelen cerrar las tranqueras que dejan atrás para evitar que los animales se dispersen o regresen al campo de origen.

De esa manera, pueden mantener el rodeo bajo control durante un trayecto prolongado y reducir las posibilidades de que alguna vaquillona se aparte del grupo.

Investigación del abigeato La modalidad utilizada también contempla distintas alternativas para sortear los obstáculos que encuentran durante el recorrido. En algunos establecimientos, las tranqueras tienen candados y los autores deben violentarlos para ingresar o salir. En otros casos, cuando los accesos están asegurados mediante alambres, pueden cortar los hilos del alambrado para abrirse paso sin necesidad de destruir la estructura de la tranquera.

En este episodio, los damnificados detectaron que los candados de uno de los accesos habían sido cortados. Los investigadores procuran establecer si los responsables utilizaron ese mismo procedimiento en otros sectores del predio o si encontraron pasos alternativos para trasladar los animales.

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La hipótesis de que el robo fue planificado previamente cobra fuerza por el conocimiento que los autores habrían demostrado sobre el manejo de las instalaciones rurales y el desplazamiento de ganado durante la noche.

Por otra parte, los damnificados comenzaron a relevar las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el establecimiento y en propiedades rurales vecinas.

El objetivo es encontrar registros del paso de los sospechosos, identificar la cantidad de jinetes y establecer el horario aproximado en que se produjo el arreo.

Sospechan de faena clandestina Una de las principales líneas de investigación apunta a determinar si las nueve vaquillonas fueron conducidas hasta una vivienda o un lugar de faena clandestina en inmediaciones de los barrios Kennedy o José Hernández.

La sospecha es que los animales podrían haber sido sacrificados una vez que llegaron a un sector donde los responsables contaban con condiciones para realizar la faena y distribuir posteriormente la carne mediante circuitos de comercialización ilegales.

En ese escenario, los investigadores también procuran localizar posibles lugares de faena y detectar movimientos nocturnos que puedan estar relacionados con el ingreso de animales, el traslado de carne o el descarte de restos.

La hipótesis contempla que, después de faenar los bovinos, los responsables podrían haberse deshecho de las cabezas, las vísceras y las extremidades para dificultar la identificación de los ejemplares y eliminar evidencias del robo.

Pesquisa de Policía Rural Efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR) de Pergamino desarrollan distintas tareas para reconstruir el recorrido de los animales y establecer quiénes podrían estar involucrados en el abigeato.

Entre las medidas se encuentra el relevamiento de posibles testigos que hayan observado movimientos inusuales de ganado durante la madrugada, especialmente en caminos rurales, accesos a los barrios mencionados y sectores próximos a la traza de la ruta provincial 32.

También buscan determinar si hubo maniobras vinculadas con una eventual faena clandestina y si existen lugares donde se hayan descartado restos de animales.