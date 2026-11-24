Dos menores, de 13 y 15 años, fueron aprehendidos tras robos y daños en dos comercios de avenida de Mayo

> Dos menores, de 13 y 15 años, fueron aprehendidos tras robos y daños en dos comercios de avenida de Mayo

Policiales

Los adolescentes, de 13 y 15 años, fueron interceptados durante la madrugada en Pergamino. Habían sustraído gorras de un local de indumentaria y provocado daños en una joyería.

Dos menores de 13 y 15 años fueron aprehendidos durante la madrugada de este domingo en Pergamino, luego de ser señalados como presuntos autores de hechos delictivos contra dos comercios de avenida de Mayo. La Policía los interceptó en la vía pública y les secuestró elementos vinculados con la sustracción de mercadería de un local de indumentaria y los daños y robo en una joyería.

El procedimiento se inició alrededor de las 2:00, a partir de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre movimientos sospechosos en la zona céntrica. Efectivos policiales se dirigieron a calle Saavedra, entre Azcuénaga y avenida Rocha, donde localizaron a los dos adolescentes y concretaron sus aprehensiones.

La investigación permitió establecer que momentos antes los menores habrían protagonizado una secuencia delictiva que tuvo como escenario dos establecimientos comerciales ubicados sobre avenida de Mayo.

Robo en local comercial Uno de los episodios tuvo lugar en el comercio de indumentaria Modas Génesis, ubicado en avenida de Mayo 575. De acuerdo con las actuaciones policiales, los adolescentes habrían provocado la rotura de la vidriera para ingresar o acceder a las mercaderías y sustraer distintos elementos.

El propietario del establecimiento constató posteriormente el faltante de varias gorras, que habrían sido parte de los objetos sustraídos durante el hecho.

La intervención policial permitió recuperar elementos relacionados con el episodio, que quedaron incorporados a las actuaciones judiciales para determinar su procedencia y vinculación con el robo denunciado.

Daños en joyería céntrica La secuencia también comprendió un segundo comercio de avenida de Mayo. En este caso, los adolescentes habrían provocado daños en la vidriera de Joyería Esmeralda, ubicada en la inmediaciones de avenida de Mayo y Rivadavia.

Al local se desplazó su propietario, un comerciante de 82 años, quien advirtió los daños ocasionados en el frente del negocio. Tal como expresó el comerciante: también le sustrajeron elementos y fueron recuperados.

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La Policía incorporó este episodio a la investigación para establecer las circunstancias en las que se produjeron los daños y determinar si existió algún intento de sustracción de elementos del interior de la joyería.

Intervención judicial juvenil Los dos adolescentes, de 15 y 13 años, fueron demorados en la alcaidía juvenil, luego del procedimiento realizado en Saavedra, entre Azcuénaga y avenida Rocha.

En la causa interviene la Fiscalía Nº 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del fiscal Daniel Aguilar, quien requirió al juez de Garantías del Joven la detención del adolescente de 15 años, pero no le otorgaron la medida..

Una cuestión central del expediente está relacionada con las diferentes edades de los adolescentes. El menor de 13 años es inimputable para la legislación penal argentina por no haber alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal. En consecuencia, no puede ser sometido a un proceso penal ni recibir una condena por estos hechos.

La situación del adolescente de 15 años, en cambio, deberá ser analizada en el marco del régimen de responsabilidad penal juvenil aplicable, teniendo en cuenta las características de los episodios investigados y las disposiciones legales vigentes.