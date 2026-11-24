Un hombre de 45 años, domiciliado en la Tira 3 del Barrio 512, denunció que en la noche del sábado 22, tres sujetos efectuaron disparos con una escopeta contra el frente de su vivienda, dañando la puerta de ingreso. Según el denunciante, el ataque estaría vinculado a un conflicto previo ocurrido horas antes con otra familia del barrio, episodio en el que su esposa y su hija sufrieron lesiones leves y recibieron amenazas. Interviene Policía Científica y el GTO, bajo directivas de la UFI N° 7.