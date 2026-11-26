Roberto Casorla Yalet cuestionó el testamento de Zulma Estallo Sánchez y anticipó que se cruzarán las causas civil y penal

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El abogado de Leonor Estallo Sánchez explicó en Reporte La Opinión el alcance del fallo de Cámara Civil que invalidó el testamento de la hacendada y cuestionó los dos fallos penales que le dieron doble conforme a las absoluciones de los acusados.

El abogado Roberto Casorla Yalet, representante legal de Leonor Estallo Sánchez en el litigio por la herencia de la hacendada Zulma Estallo Sánchez, explicó en el ciclo de streaming Reporte La Opinión los alcances de un reciente fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil que declaró inválido el instrumento testamentario. Sostuvo que la resolución modifica el escenario de la disputa sucesoria y anticipó que tendrá repercusiones en la causa penal que también se encuentra bajo revisión judicial.

Durante la entrevista con los periodistas Alfonso Godoy y Federico Delloso, el letrado destacó que el pronunciamiento de la Cámara Civil cuestionó el cumplimiento de los requisitos legales necesarios para considerar válido el documento firmado por Zulma Estallo Sánchez en 2010. Según explicó, los magistrados entendieron que no se reunieron las formalidades exigidas por la legislación para reconocer ese instrumento como una expresión válida de última voluntad.

La controversia tiene como eje la herencia de la hacendada y el reclamo de Leonor Estallo Sánchez, quien sostiene que le corresponde recibir los bienes por su condición de hermana y heredera natural. La discusión judicial involucra también las circunstancias en las que se confeccionó el testamento y el estado cognitivo de la causante al momento de su instrumentación.

El abogado Roberto Casorla Yalet brindó declaraciones en el ciclo de streaming Reporte La Opinión. — LA OPINION Fallo sobre el testamento Casorla Yalet explicó que la Cámara de Apelaciones realizó un análisis de los requisitos establecidos tanto por el anterior Código Civil como por el actual Código Civil y Comercial para reconocer la validez de un acto testamentario.

De acuerdo con la interpretación del abogado, la resolución determinó que no se acreditaron las condiciones necesarias para que el documento pudiera ser considerado un acto válido de última voluntad. Uno de los aspectos centrales estuvo relacionado con la intervención de tres personas que debían acreditar posteriormente las circunstancias en las que se habría realizado el testamento.

El letrado sostuvo que, cuando se confeccionó el instrumento en una escribanía durante 2010, debían cumplirse determinadas formalidades para que posteriormente pudiera ser reconocido judicialmente. Entre ellas, mencionó la necesidad de que quienes habían participado del acto prestaran declaración y confirmaran las circunstancias en las que se había desarrollado.

Sin embargo, según relató, durante el proceso judicial quedó demostrado que ninguna de las tres personas que debían intervenir como testigos había estado presente en las condiciones que se habían consignado en el documento.

"Lo que ocurrió concretamente fue que la Cámara prevé que el Código Civil anterior y el Código Civil y Comercial actual requieren un montón de requisitos que no fueron reunidos por parte de la escribana", sostuvo Casorla Yalet al explicar los fundamentos del pronunciamiento.

El abogado consideró que la decisión judicial revocó los efectos que ese instrumento pretendía producir sobre la distribución de la herencia, particularmente respecto de la porción que, según su interpretación, correspondía a Leonor Estallo Sánchez por la sucesión natural.

El abogado Roberto Casorla Yalet brindó declaraciones en el ciclo de streaming Reporte La Opinión. — LA OPINION La herencia de Zulma El conflicto sucesorio tiene como antecedente la existencia de tres hermanas y la distribución que debía realizarse sobre el patrimonio de la familia. Según explicó el representante de Leonor Estallo Sánchez, la controversia se originó porque el testamento habría permitido que terceras personas accedieran a derechos hereditarios que, de acuerdo con el planteo de su representada, no les correspondían.

La discusión no se limita a una diferencia sobre la interpretación de la voluntad de la causante, sino que comprende cuestionamientos sobre su capacidad cognitiva al momento de la confección del documento y sobre las condiciones en las que se habría desarrollado el acto notarial.

En ese sentido, Casorla Yalet hizo referencia a una pericia incorporada a otro expediente judicial que, según su exposición, describió importantes limitaciones cognitivas de Zulma Estallo Sánchez. Sostuvo que los especialistas habían señalado que la mujer no estaba en condiciones de realizar acciones elementales, como escribir sus iniciales o efectuar un trazo simple, mucho menos de elaborar un documento testamentario de varias carillas con instrucciones precisas sobre el destino de sus bienes.

"Los peritos dijeron que la señora no solamente no podía firmar el testamento, no podía poner sus iniciales en un papel, no podía hacer un redondel, no podía hacer un círculo", expresó durante la entrevista.

El abogado utilizó esos elementos para cuestionar la validez del instrumento y sostuvo que las conclusiones periciales debieron tener una consideración determinante en las actuaciones judiciales.

Cruce de causas judiciales Uno de los aspectos más relevantes de la entrevista estuvo relacionado con las consecuencias que podría tener el fallo civil sobre el expediente penal. En esa instancia, las personas que llegaron acusadas fueron absueltas y la resolución tuvo posteriormente una segunda confirmación judicial, aunque, según indicó el abogado, actualmente se encuentra bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Casorla Yalet explicó que, a su entender, la invalidez del testamento modifica sustancialmente el análisis jurídico de los hechos investigados en el ámbito penal. Su argumento se basa en que la documentación cuestionada constituye el fundamento de los derechos que se pretendieron reconocer dentro del proceso sucesorio.

"Todo depende de la validez de un testamento. Todo lo que el testamento se acaba de reputar inválido. Reputando inválido el testamento, todo el resto cae", manifestó.

En esa línea, sostuvo que también quedarían alcanzados por el pronunciamiento los actos posteriores de la sucesión que tuvieron como fundamento el instrumento testamentario, incluida la declaratoria de herederos cuya base jurídica cuestiona la parte reclamante.

El letrado señaló que la denominada prejudicialidad civil podría adquirir relevancia en la discusión penal, dado que la validez del documento constituye, desde su perspectiva, una cuestión central para resolver el conjunto de las controversias.

También anticipó que las dos causas podrían confluir en el análisis de la Suprema Corte bonaerense. Según indicó, su representación ya puso en conocimiento del máximo tribunal provincial la reciente resolución de la Cámara Civil.

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Cuestionamientos al proceso penal Durante la conversación, Casorla Yalet también formuló fuertes cuestionamientos a la valoración de las pruebas realizada en los fallos penales. Sostuvo que la defensa de los intereses de Leonor Estallo Sánchez presentó numerosos agravios contra la resolución absolutoria y aseguró que no obtuvo respuestas sobre aspectos que consideraba fundamentales.

"En la Cámara de Apelaciones y Garantías de Junín no revisaron ni un solo agravio de los 37 que planteamos", afirmó.

El abogado consideró que el expediente civil permitió incorporar una perspectiva diferente sobre los hechos y sostuvo que la discusión sobre la validez del testamento no podía quedar circunscripta exclusivamente a las conclusiones alcanzadas en el fuero penal.

En ese contexto, mencionó las actuaciones vinculadas con la situación personal de Zulma Estallo Sánchez y denunció presuntos episodios de violencia y vulneración de derechos durante el período en el que la mujer se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad.

Entre los hechos que relató hizo referencia a un episodio ocurrido en 2013, cuando, según su versión, la hacendada habría sido trasladada contra su voluntad y sometida a malos tratos. También mencionó testimonios de cuidadoras y declaraciones de especialistas que, de acuerdo con su exposición, describieron el deterioro de sus capacidades cognitivas.

Se trata de afirmaciones formuladas por el representante legal de la reclamante durante la entrevista y que deben distinguirse de los hechos que fueron objeto de pronunciamientos judiciales firmes.

Denuncias y vulnerabilidad El abogado amplió sus cuestionamientos al mencionar otras situaciones que, según aseguró, formaron parte del contexto de la disputa. Hizo referencia a presuntos episodios de intimidación contra personas vinculadas con el reclamo sucesorio y sostuvo que una mujer relacionada con el caso habría sufrido dos ingresos violentos a su domicilio en el transcurso de una misma semana, antes de la realización del juicio.

De acuerdo con su relato, en uno de esos episodios la víctima habría sido golpeada hasta perder el conocimiento y los agresores habrían mencionado que actuaban en nombre de integrantes de la familia. Casorla Yalet también afirmó que esa misma persona fue involucrada en una investigación por presunta administración fraudulenta.

El letrado sostuvo que realizó presentaciones y denuncias penales para que esas situaciones fueran investigadas y cuestionó lo que consideró una falta de respuestas oportunas frente a los planteos de la parte reclamante.

Otro de los aspectos que destacó fue la aplicación de las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Según explicó, la avanzada edad de Leonor Estallo Sánchez y las dificultades que atravesaba para obtener una respuesta judicial debían haber sido contempladas especialmente en el desarrollo de las actuaciones.

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El patrimonio en disputa Consultado por Godoy y Delloso sobre el valor de los bienes involucrados y la posibilidad de que las personas alcanzadas por el litigio pudieran disponer del patrimonio, Casorla Yalet sostuvo que los bienes permanecían sin posibilidad de libre disposición en el marco de la controversia judicial.

El abogado afirmó que la disputa había adquirido una dimensión que trascendía el ámbito local y aseguró que distintos medios de comunicación nacionales comenzaron a interesarse por el caso. También planteó que los hechos que denuncia en Pergamino reflejarían problemáticas que pueden presentarse en otros puntos de la provincia de Buenos Aires, especialmente cuando existen personas mayores en situaciones de vulnerabilidad.

En ese sentido, volvió a destacar la decisión de los integrantes de la Cámara Civil que intervinieron en el reciente pronunciamiento. Aunque aclaró que no los conocía personalmente, valoró que hubieran analizado las formalidades del instrumento y concluido que no reunía las condiciones necesarias para ser reconocido como testamento válido.

La Suprema Corte provincial Hacia el cierre de la entrevista, el abogado manifestó su expectativa de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense intervenga en la revisión de las actuaciones penales y considere las consecuencias del fallo civil sobre el conjunto del litigio.

Su planteo es que la invalidez del testamento constituye un elemento determinante para revisar los derechos hereditarios que se pretendieron reconocer a partir de ese documento y las actuaciones posteriores que tuvieron como fundamento su contenido.

"El testamento es inválido, te podés querer discutir cualquier cosa, discutir la que vos quieras, pero el testamento es inválido", insistió Casorla Yalet al sintetizar su interpretación del pronunciamiento.

Finalmente, vinculó el desenlace del litigio con la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones judiciales y sostuvo que la resolución de la controversia resulta indispensable para alcanzar una respuesta que permita cerrar una disputa que lleva varios años.

"El síntoma o la respuesta de la Justicia lo que provoca es paz ciudadana, y mientras Zulma Estallo Sánchez y Leonor Estallo Sánchez no encuentren justicia, para mí no nos va a dar paz", concluyó.