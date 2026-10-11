Confirmaron la detención de Alejandro Díaz por el crimen en el barrio 12 de Octubre

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El juez Fernando Ayestarán confirmó la detención de Alejandro Díaz, acusado de ser el autor del homicidio de Jonatan Eduardo Saucedo.

La Justicia confirmó la detención de Alejandro Díaz, señalado como el principal sospechoso del homicidio de Jonatan Eduardo Saucedo, ocurrido durante la madrugada del lunes en el barrio 12 de Octubre de Pergamino. El fiscal Fernando Pertierra, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1, reunió elementos probatorios que permitieron reconstruir las circunstancias del crimen e identificar al acusado en el marco de una serie de incidentes vecinales que comenzaron durante una reunión y se prolongaron hasta las primeras horas de la madrugada.

La resolución del juez Fernando Ayestarán ratificó la detención del imputado, quien se había presentado espontáneamente en la Comisaría Primera pocas horas después del asesinato. La Fiscalía le atribuye los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y amenazas agravadas, mientras continúa con el análisis de las pruebas incorporadas al expediente.

La investigación permitió establecer, a partir de las declaraciones testimoniales y otros elementos reunidos, la secuencia de acontecimientos que derivaron en el desenlace fatal. Los investigadores trabajaron sobre los enfrentamientos registrados en el vecindario, la presencia de distintas personas en el lugar y las circunstancias en las que Saucedo recibió el disparo que terminó con su vida.

Una madrugada de violencia Todo comenzó la tarde-noche del domingo, cuando una reunión de personas de nacionalidad paraguaya se prolongó durante varias horas y generó malestar entre residentes cercanos a San martín al 3.100. De acuerdo con los testimonios reunidos en la investigación, el encuentro estuvo acompañado por ruidos molestos, movimientos provocativos de vehículos, disparos al aire, piedrazos, gritos y pequeñas escaramuzas que alteraron la tranquilidad del barrio.

La situación fue escalando con el correr de las horas hasta llegar a su punto más crítico después de la una de la madrugada del lunes. En ese contexto se produjo el enfrentamiento en el que Saucedo recibió un disparo en la zona abdominal, en circunstancias que fueron reconstruidas por los investigadores a partir de los relatos de quienes presenciaron los acontecimientos.

Los familiares de la víctima sostuvieron que el joven no había participado de los incidentes previos y que se encontraba descansando en su vivienda cuando decidió salir al escuchar lo que ocurría en las inmediaciones.

Su madre, Haydeé Amarillo, brindó un relato de lo sucedido y describió los últimos momentos en los que vio con vida a su hijo. Según su testimonio, Saucedo caminó hacia el sector donde se concentraba el conflicto mientras llevaba medio ladrillo en la mano, aparentemente con la intención de defenderse ante la situación de violencia que se había desatado.

La mujer ubicó a su hijo a escasa distancia de Alejandro Díaz, quien, según su declaración, manipulaba un arma de fuego. En ese momento se produjo el disparo que impactó en el abdomen del joven.

El testimonio de la madre constituye uno de los elementos relevantes para reconstruir la secuencia del homicidio, junto con las declaraciones de otras personas que se encontraban en el lugar y los registros de cámaras de seguridad incorporados a la investigación.

Murió antes de llegar al hospital La gravedad de la lesión sufrida por Saucedo determinó que sus familiares y allegados procuraran trasladarlo de urgencia al Hospital San José en un vehículo particular. Sin embargo, pese a los esfuerzos por asistirlo y llevarlo rápidamente al centro de salud, el joven ingresó sin vida.

La violencia registrada durante el episodio también alcanzó a su madre. De acuerdo con lo denunciado, Amarillo intentó intervenir para mediar en el enfrentamiento, pero fue agredida con un machete en la parte superior de la espalda.

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La mujer debió recibir asistencia médica de urgencia en el Hospital San José, donde los profesionales le practicaron siete puntos de sutura para tratar la herida.

Ese ataque forma parte del contexto de violencia que los investigadores procuran establecer con precisión, tanto para determinar las responsabilidades individuales como para esclarecer las amenazas y agresiones que se produjeron durante los incidentes.

En paralelo, la pareja de Saucedo aportó un elemento que resultó importante para la identificación del principal sospechoso. Según trascendió de la investigación, la mujer recogió del lugar una billetera que se le habría caído a quien efectuó los disparos.

En su interior se encontraban documentos que permitieron identificar a Díaz y orientar las actuaciones judiciales. La información obtenida se sumó a los testimonios y al resto de las evidencias reunidas durante las primeras horas posteriores al crimen.

Se entregó en la Comisaría Alejandro Díaz se presentó en la Comisaría Primera poco tiempo después del homicidio, con la intención de ponerse a disposición de la Justicia. La presentación permitió que quedara sometido al proceso penal mientras avanzaban las diligencias para establecer su presunta participación en el asesinato.

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Durante esa misma jornada, el fiscal Fernando Pertierra le recibió declaración indagatoria y le atribuyó los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y amenazas agravadas.

Posteriormente, la Fiscalía solicitó que se mantuviera la privación de la libertad del imputado y el juez Fernando Ayestarán confirmó la detención. La medida implica que Díaz continúe detenido mientras se desarrolla la investigación penal preparatoria y se analizan los elementos probatorios incorporados al expediente.

Testimonios y cámaras Durante la madrugada posterior al crimen, la secretaria de la Fiscalía Nº 1, Juliana Giusti, se presentó en el barrio 12 de Octubre para avanzar con las diligencias iniciales. La funcionaria tomó contacto con personas que pudieron haber presenciado los enfrentamientos y relevó viviendas particulares que cuentan con sistemas de videovigilancia potencialmente útiles para reconstruir lo ocurrido.

El trabajo incluyó la recopilación de testimonios, la búsqueda y el análisis de registros fílmicos y las pericias realizadas por especialistas de Policía Científica en el lugar del homicidio.