Waymo corrige el software de sus robotaxis por fallas con calles cerradas y órdenes policiales
La empresa presentó dos llamados a revisión en Estados Unidos. Uno todavía no tiene solución definitiva y, mientras tanto, suspendió los viajes por autopista.
Waymo presentó dos llamados a revisión del software de sus vehículos autónomos ante la autoridad de seguridad vial de Estados Unidos (NHTSA). Uno busca corregir casos en los que los robotaxis entraban y seguían circulando por carriles cerrados de autopistas. El otro mejora su respuesta ante las indicaciones manuales de policías y personal de emergencia.
Los llamados a revisión se presentaron el 19 de noviembre y la empresa los dio a conocer al día siguiente. Las fuentes consultadas no informaron cuántos vehículos alcanzan.
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Carriles cerrados en autopistas
El primer llamado a revisión corrige situaciones en las que un vehículo de Waymo podía ingresar en un carril de autopista cerrado y continuar por él. Según la empresa, en esos casos no hubo choques ni personas heridas.
La solución definitiva todavía está en desarrollo. Mientras tanto, Waymo suspendió los viajes por autopista en todos sus mercados de Estados Unidos y sigue operando en calles urbanas.
Indicaciones de policías en las intersecciones
El segundo llamado a revisión corrige la forma en que el sistema responde cuando un policía o un integrante del personal de emergencia dirige el tránsito con las manos en una intersección. Según los medios especializados, se registró un choque vinculado con esta falla. La actualización de software se completó el 6 de noviembre.
La restricción en California
Los llamados a revisión se presentaron días después de que el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) prohibiera a Waymo circular por autopistas del estado. El organismo tomó la decisión el 11 de noviembre y la fundamentó en un «peligro inminente para la seguridad pública» por el ingreso reiterado de sus vehículos en zonas de obras activas.