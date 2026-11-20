> Robotaxis en Europa: Uber y Momenta comienzan a ofrecer viajes supervisados en Múnich

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La prueba es gratuita, está limitada a usuarios seleccionados y cada vehículo lleva un operador de seguridad a bordo.

20 de noviembre de 2026 a las 06:00 a. m.

Fuente: Momenta, Uber y CnEVPost. · 20 de noviembre de 2026 a las 06:00 a. m.

Uber y la empresa china Momenta comenzaron a ofrecer viajes en robotaxis en Múnich, Alemania, como parte de un programa piloto. Los usuarios seleccionados pueden acceder a los vehículos autónomos a través de la aplicación de Uber en una zona delimitada de la ciudad. Cada viaje cuenta con un operador de seguridad a bordo.

El piloto comenzó el 18 de noviembre. Los viajes son gratuitos y la prueba no tiene carácter comercial, tal como establece el permiso con el que opera.

Cómo funciona el piloto El servicio cubre una amplia zona del norte de Múnich, incluidos los barrios que rodean el Parque Olímpico. Las empresas prevén ampliarla de manera gradual.

Las condiciones del piloto de robotaxis de Uber y Momenta en Múnich. — LA OPINION, con datos de Momenta y Uber. Para participar, los usuarios deben anotarse en una lista de interés dentro de la aplicación, en la sección de preferencias de viaje. El acceso se habilita por etapas. Los usuarios preseleccionados que pidan un viaje UberX, Electric o Comfort dentro de la zona pueden recibir la opción de viajar en un vehículo autónomo. El ascenso y el descenso se realizan en paradas designadas.

Las compañías no informaron cuántos vehículos participan ni los horarios del servicio.

El permiso para circular La prueba se realiza con permisos de la Oficina Federal de Transporte Motorizado de Alemania (KBA). Según Momenta, en julio obtuvo una autorización para realizar pruebas de conducción autónoma de nivel 4 en calles urbanas de todo el país, sin tener que tramitar un permiso en cada ciudad.

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En el nivel 4, el vehículo puede conducirse solo dentro de un área y unas condiciones determinadas. En este piloto, de todos modos, un operador capacitado viaja en cada recorrido.

Quién es Momenta Momenta es una empresa china de tecnología de conducción autónoma fundada en 2016. Según la compañía, sus sistemas de asistencia a la conducción están instalados en más de 1,4 millones de vehículos y trabaja con fabricantes como Mercedes-Benz, BMW, Audi y Volkswagen.

Momenta, empresa china de conducción autónoma, opera el piloto junto con Uber. — Momenta Qué dijeron las empresas «Estamos orgullosos de ser los primeros en llevar a Múnich un piloto de viajes autónomos supervisados», afirmó Samarth Kejriwal, responsable de Operaciones de Movilidad Autónoma de Uber.

Xie Shuo, gerente general de Robotaxi de Momenta, sostuvo que la autonomía real requiere un sistema que no solo vea la calle, sino que la entienda. «Cada kilómetro que recorremos en Múnich fortalece esa comprensión», agregó.