Robotaxis en Europa: Uber y Momenta comienzan a ofrecer viajes supervisados en Múnich
La prueba es gratuita, está limitada a usuarios seleccionados y cada vehículo lleva un operador de seguridad a bordo.
Uber y la empresa china Momenta comenzaron a ofrecer viajes en robotaxis en Múnich, Alemania, como parte de un programa piloto. Los usuarios seleccionados pueden acceder a los vehículos autónomos a través de la aplicación de Uber en una zona delimitada de la ciudad. Cada viaje cuenta con un operador de seguridad a bordo.
El piloto comenzó el 18 de noviembre. Los viajes son gratuitos y la prueba no tiene carácter comercial, tal como establece el permiso con el que opera.
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Cómo funciona el piloto
El servicio cubre una amplia zona del norte de Múnich, incluidos los barrios que rodean el Parque Olímpico. Las empresas prevén ampliarla de manera gradual.
Para participar, los usuarios deben anotarse en una lista de interés dentro de la aplicación, en la sección de preferencias de viaje. El acceso se habilita por etapas. Los usuarios preseleccionados que pidan un viaje UberX, Electric o Comfort dentro de la zona pueden recibir la opción de viajar en un vehículo autónomo. El ascenso y el descenso se realizan en paradas designadas.
Las compañías no informaron cuántos vehículos participan ni los horarios del servicio.
El permiso para circular
La prueba se realiza con permisos de la Oficina Federal de Transporte Motorizado de Alemania (KBA). Según Momenta, en julio obtuvo una autorización para realizar pruebas de conducción autónoma de nivel 4 en calles urbanas de todo el país, sin tener que tramitar un permiso en cada ciudad.
En el nivel 4, el vehículo puede conducirse solo dentro de un área y unas condiciones determinadas. En este piloto, de todos modos, un operador capacitado viaja en cada recorrido.
Quién es Momenta
Momenta es una empresa china de tecnología de conducción autónoma fundada en 2016. Según la compañía, sus sistemas de asistencia a la conducción están instalados en más de 1,4 millones de vehículos y trabaja con fabricantes como Mercedes-Benz, BMW, Audi y Volkswagen.
Qué dijeron las empresas
«Estamos orgullosos de ser los primeros en llevar a Múnich un piloto de viajes autónomos supervisados», afirmó Samarth Kejriwal, responsable de Operaciones de Movilidad Autónoma de Uber.
Xie Shuo, gerente general de Robotaxi de Momenta, sostuvo que la autonomía real requiere un sistema que no solo vea la calle, sino que la entienda. «Cada kilómetro que recorremos en Múnich fortalece esa comprensión», agregó.
Un paso hacia un servicio regular
Momenta presentó el piloto como un paso hacia un servicio regular de movilidad autónoma en Alemania. Las empresas no informaron cuándo podría comenzar a funcionar de manera comercial ni cuándo los vehículos podrían circular sin operador a bordo.