La banca se prepara para la amenaza cuántica: OCBC prueba una herramienta para evaluar su cifrado

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El banco de Singapur probará la plataforma Quantizant, de ST Engineering, para medir su exposición y planificar la transición a algoritmos resistentes.

20 de noviembre de 2026 a las 06:00 a. m.

Fuente: ST Engineering, OCBC y GFTN. · 20 de noviembre de 2026 a las 06:00 a. m.

ST Engineering y el banco OCBC, de Singapur, lanzaron un programa piloto para evaluar la vulnerabilidad de los sistemas de cifrado de la entidad frente a futuras computadoras cuánticas. Utilizarán Quantizant, una plataforma que analiza los riesgos del cifrado actual y ayuda a planificar la transición hacia algoritmos resistentes a ataques cuánticos.

El anuncio se realizó el 18 de noviembre en el marco del Singapore FinTech Festival. El piloto forma parte de Q-FINEX, un espacio de pruebas de computación cuántica aplicada a las finanzas que coordina la Global Finance & Technology Network (GFTN), creada por la Autoridad Monetaria de Singapur.

Qué hará el piloto ST Engineering, un grupo tecnológico de Singapur, usará Quantizant para evaluar el grado de preparación de OCBC y elaborar una hoja de ruta con prioridades para la transición a la criptografía poscuántica.

Según la empresa, la plataforma identifica los sistemas de cifrado que utiliza una organización, mide su exposición a futuros ataques cuánticos, ayuda a planificar una transición de varios años y controla el cumplimiento de las normas durante el proceso.

Las etapas de la plataforma Quantizant y el alcance del piloto con OCBC. — LA OPINION, con datos de ST Engineering. Las compañías no informaron la duración del piloto ni qué sistemas del banco abarcará. El programa está orientado a la evaluación y la planificación, no a la migración de los sistemas.

Por qué prepararse con anticipación Los especialistas en seguridad advierten que los datos cifrados que se roban hoy podrían descifrarse en el futuro, cuando existan computadoras cuánticas con suficiente capacidad. Por eso, las entidades que manejan información sensible durante muchos años, como los bancos, analizan desde ahora cómo reemplazar sus sistemas de cifrado.

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Qué dijeron los responsables Praveen Raina, director de Información del grupo OCBC, señaló que el banco planifica su paso a la criptografía poscuántica «mientras todavía hay tiempo para hacerlo de manera ordenada».

Tan Bin Ru, presidenta del área Enterprise (Digital) de ST Engineering, afirmó que con Quantizant la empresa busca convertir tecnología avanzada en soluciones prácticas.

Sopnendu Mohanty, director ejecutivo de GFTN, sostuvo que para los bancos «la pregunta ya no es si prepararse, sino qué tan rápido pueden desarrollar las capacidades para hacerlo».