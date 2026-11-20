Baterías para la inteligencia artificial: la apuesta de LG Energy Solution para los centros de datos

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La empresa surcoreana presentó en Estados Unidos una arquitectura que combina almacenamiento, respaldo y gestión de energía para centros de datos de IA.

20 de noviembre de 2026 a las 06:00 a. m.

Fuente: LG Energy Solution, The Elec y The Korea Times. · 20 de noviembre de 2026 a las 06:00 a. m.

LG Energy Solution presentó en la feria RE+ 2026, en Las Vegas, una arquitectura energética para centros de datos de inteligencia artificial que combina almacenamiento en baterías, sistemas de alimentación ininterrumpida, baterías de respaldo para servidores y software de gestión. También mostró un sistema de almacenamiento de nueva generación y un concepto con baterías de sodio.

La feria, dedicada a las energías renovables y el almacenamiento, se realiza del 17 al 19 de noviembre. La empresa surcoreana es uno de los principales fabricantes de baterías del mundo.

Cómo es la arquitectura propuesta La propuesta integra cuatro componentes que funcionan en conjunto:

Almacenamiento en baterías a gran escala (BESS): guarda energía y la entrega según la demanda del centro de datos. La empresa exhibió el sistema JF2 AC LINK.

Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS): mantienen el suministro ante fallas de la red. Se presentó la solución JP6.

Baterías de respaldo para servidores (BBU): basadas en celdas cilíndricas, entregan energía inmediata a los servidores durante un corte.

Sistema de gestión energética (EMS): administra de manera unificada el almacenamiento, el suministro y la operación.

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Los componentes de la propuesta energética de LG Energy Solution para centros de datos de IA. — LA OPINION, con datos de LG Energy Solution. Almacenamiento de nueva generación La compañía también presentó JF3 LINK, un sistema de almacenamiento para centros de datos y redes eléctricas que utiliza baterías de litio-ferrofosfato (LFP) fabricadas en Estados Unidos. Según la empresa, incorpora barreras térmicas para evitar la propagación del calor y software con inteligencia artificial para su operación.

Un concepto con baterías de sodio LG Energy Solution mostró, además, un concepto de infraestructura que combina baterías de iones de sodio con transformadores de estado sólido. Se trata de una propuesta de próxima generación, no de un producto disponible.

Según la empresa, las baterías de sodio ofrecen buen rendimiento a bajas temperaturas y alta estabilidad térmica, y reducen la dependencia de algunas materias primas. Los transformadores de estado sólido permiten responder con rapidez a cambios bruscos en la demanda eléctrica y disminuyen las pérdidas en la conversión de energía.

Qué dijo la empresa Kang Chang-beom, responsable de la división de baterías para almacenamiento de energía de LG Energy Solution, afirmó que el crecimiento de la industria de la inteligencia artificial impulsa la demanda de nuevas soluciones energéticas. Señaló que la exposición busca mostrar a la compañía como una empresa de plataforma energética integrada.