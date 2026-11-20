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El cheque electrónico ya representa el 66 % de los cheques compensados, pero la gestión de cobros, pagos y conciliaciones todavía depende de tareas manuales.

20 de noviembre de 2026 a las 06:00 a. m.

Fuente: BCRA, Ámbito, UTDT y Fundar. · 20 de noviembre de 2026 a las 06:00 a. m.

Las empresas argentinas avanzan en la digitalización de sus pagos, pero buena parte de su tesorería todavía depende de tareas manuales, como planteó un ejecutivo del sector financiero. En septiembre, el cheque electrónico representó el 66 % de los cheques compensados en cantidad y el 86,2 % en monto, según el BCRA.

Los datos surgen del Informe de Pagos Minoristas que el Banco Central publicó a fines de octubre.

El cheque electrónico ya es mayoría En septiembre se compensaron 5,1 millones de cheques por $ 26,9 billones. De ese total, 3,4 millones fueron cheques electrónicos (echeq) por $ 23,2 billones. Frente a septiembre de 2025, su participación creció 7,1 puntos porcentuales en cantidad y 4,4 puntos en monto.

El cheque electrónico representó el 66 % de los cheques compensados en cantidad y el 86,2 % en monto en septiembre. — LA OPINION, con datos del BCRA. El informe también registró 791,6 millones de transferencias inmediatas en pesos, un 21,9 % más que un año antes, y 122,8 millones de pagos con QR mediante transferencias, con una suba del 71,5 %.

Pagos digitales, gestión manual Mariano Vandam, vicepresidente de Frisvy, una plataforma de gestión de cobros y pagos de Interbanking, sostuvo en una entrevista con Ámbito que la digitalización de los pagos no alcanzó a toda la gestión financiera de las empresas. «Los pagos están digitalizados, pero significan apenas una parte del sistema», afirmó.

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Según Vandam, entre la venta, el cobro y el registro contable, la mayoría de las empresas todavía tiene «tramos manuales o artesanales».

Automatización e inteligencia artificial Vandam señaló que las empresas necesitan procesos «repetitivos, confiables, trazables y auditables». Explicó que en su plataforma la inteligencia artificial se utiliza para interpretar órdenes de pago y resolver excepciones, pero no en la conciliación bancaria, porque ante una auditoría no se puede justificar un resultado con una herramienta que funciona como «una caja negra».

Los principales resultados del relevamiento de la UTDT y Fundar sobre inteligencia artificial en pymes. — LA OPINION, con datos de la UTDT y Fundar. Qué dice la encuesta sobre IA en pymes Un relevamiento de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y Fundar, con trabajo de campo de la Fundación Observatorio PyME, indicó que el 41,6 % de las pymes industriales y de software encuestadas usa al menos una tecnología de inteligencia artificial. Solo el 4 % tiene un presupuesto específico para esa tecnología y el 3,3 % cuenta con una política formal escrita sobre su uso.