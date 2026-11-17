Chips de IA: Estados Unidos busca cerrar el acceso chino a través de centros de datos en otros países

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La nueva norma alcanza la capacidad de cómputo alquilada en la nube y exige licencias para vender chips avanzados a cinco países, entre ellos Brasil.

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos (BIS) y Federal Register. · 17 de noviembre de 2026 a las 12:52 p. m.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció el 16 de noviembre nuevas restricciones para impedir que empresas de China y otros países sujetos a controles accedan a chips avanzados de inteligencia artificial mediante centros de datos en terceros países. La norma entrará en vigor el 19 de noviembre, con su publicación oficial.

La medida fue elaborada por la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) y se presentó como una regla final provisoria. También suma requisitos de licencia para la venta de chips a Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Brasil.

Qué cambia con la nueva norma A partir del 19 de noviembre, se necesitará una licencia para exportar chips y servidores avanzados a centros de datos de cualquier país que brinden un volumen significativo de capacidad de cómputo a empresas con sede en China, Macao u otros destinos del grupo D:5 de los controles estadounidenses. La exigencia también alcanza a las empresas cuya casa matriz esté en esos destinos.

La norma fija ese volumen en más de 12 millones de TPP agregado, una medida de la capacidad de procesamiento total de los chips. El cálculo puede hacerse sobre un solo centro de datos o sobre varios conectados entre sí.

Los centros de datos, las fundiciones y los exportadores de chips deberán verificar quiénes son sus clientes y si tienen vínculos de propiedad o control con empresas de esos países. Los centros que ya brindan ese servicio tendrán 90 días para obtener una licencia.

Por qué la medida apunta a la nube Hasta ahora, las empresas con sede en China necesitaban una licencia para comprar chips avanzados de origen estadounidense. Sin embargo, podían alquilar capacidad de cómputo en centros de datos de otros países sin importar los chips directamente.

El circuito que busca cerrar la nueva norma: chips estadounidenses usados en forma remota desde centros de datos en terceros países. — LA OPINION, con datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Según el Departamento de Comercio, la nueva regla busca limitar ese acceso remoto, incluido el que se realiza a través de la nube. El objetivo declarado es evitar que esa capacidad se use para entrenar modelos avanzados de inteligencia artificial con fines militares o de inteligencia.

La norma excluye los sistemas comerciales de recomendación, como los que usan las tiendas en línea y las redes sociales.

Licencias para cinco países, entre ellos Brasil La regla exige además una licencia para exportar chips avanzados a Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Brasil. Estados Unidos los considera destinos con un riesgo de desvío mayor al habitual.

El requisito no se aplica a los envíos a empresas con sede o casa matriz en Estados Unidos, siempre que presenten informes mensuales sobre esas operaciones. El Departamento de Comercio podrá sumar otros países a la lista. También advirtió que analizará sanciones para los que toleren maniobras de evasión.

Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Brasil necesitarán licencia para recibir chips avanzados de origen estadounidense. — LA OPINION, con datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos. La Argentina no figura entre los países alcanzados por el nuevo requisito de licencias.

Plazos y próximos pasos Las empresas y los interesados podrán presentar comentarios sobre la norma durante 60 días desde su publicación. La regla, además, deroga formalmente la normativa sobre difusión de la inteligencia artificial aprobada en enero de 2025, durante el gobierno de Joe Biden. Esa normativa nunca llegó a aplicarse, y el Departamento de Comercio había anunciado su anulación en mayo de 2025.