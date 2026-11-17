AMD y PsiQuantum amplían su alianza: qué buscan en la computación cuántica

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AMD planea invertir en la empresa, sin revelar el monto. Ambas desarrollarán infraestructura que combine computación cuántica, IA y supercomputación.

17 de noviembre de 2026 a las 01:18 p. m.

Fuente: PsiQuantum, AMD y Reuters. · 17 de noviembre de 2026 a las 01:18 p. m.

AMD anunció una ampliación de su alianza tecnológica con PsiQuantum, una empresa estadounidense de computación cuántica, y la intención de realizar una inversión accionaria en la compañía, sin revelar el monto. Ambas trabajarán en la infraestructura necesaria para operar computadoras cuánticas y en aplicaciones que combinen esa tecnología con inteligencia artificial.

El anuncio se realizó el 12 de noviembre. Según el comunicado conjunto, AMD «planea» concretar la inversión. Las empresas no informaron plazos ni condiciones para hacerlo.

Qué incluye la alianza Las compañías diseñarán en conjunto la infraestructura informática necesaria para operar computadoras cuánticas a gran escala y tolerantes a fallas. También desarrollarán aplicaciones híbridas que combinen computación cuántica, inteligencia artificial y computación de alto rendimiento.

AMD aportará sus procesadores gráficos Instinct, sus procesadores EPYC, su software ROCm y sus chips programables. PsiQuantum sumará su plataforma de fotónica de silicio, una tecnología que utiliza luz para transmitir datos.

Las tecnologías que aporta cada empresa, según el anuncio conjunto. — LA OPINION, con datos de PsiQuantum y AMD. La alianza amplía un trabajo previo entre ambas empresas: PsiQuantum ya había elegido los chips programables Versal de AMD para el desarrollo de su plataforma de computación cuántica.

Corrección de errores y primeras aplicaciones Uno de los desafíos de la computación cuántica es corregir los errores que se producen durante los cálculos. Según el comunicado, investigadores de PsiQuantum optimizaron un decodificador basado en aprendizaje automático, llamado PRISM, para que funcione en hardware programable y corrija errores en tiempo real.

Las empresas indicaron que el foco inicial estará en la investigación farmacéutica, con simulaciones aplicadas al desarrollo de medicamentos. Además, analizarán instalarse en el Parque de Cuántica y Microelectrónica de Illinois, en Chicago, donde PsiQuantum es la empresa ancla.

Qué dijeron las empresas Victor Peng, director ejecutivo de PsiQuantum, afirmó que la computación cuántica permitirá resolver problemas en salud, materiales, energía y finanzas que hoy están fuera de alcance, en conjunto con la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento.

Mark Papermaster, vicepresidente ejecutivo y director de Tecnología de AMD, señaló que el liderazgo en computación convencional es «esencial» para construir sistemas cuánticos a escala.